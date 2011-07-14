-UÇAĞIN ANA PARÇASINA ULAŞILAMADI İZMİR (A.A) - 14.07.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağının enkazına ait parçalarını görülebildiğini, ancak henüz ana parçaya ulaşılamadığını bildirdi. Vali Kıraç, düşen eğitim uçağının arama çalışmalarının yapıldığı Güzelbahçe'ye gelerek, incelemelerde bulundu. Çalışmaları hakkında Tümgeneral Hasan Küçükakyüz'den bilgi alan Kıraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü içerisinde olduklarını ifade etti. Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan havalanan bir eğitim uçağının Güzelbahçe açıklarında denize düşerek kaybolduğunu ifade eden Kıraç, bölgede Sahil Güvenlik, deniz polisi ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin katılımıyla başlatılan aramaların sürdüğünü bildirdi. Kıraç, uçakta öğretmen yüzbaşı ve öğrenci teğmenin bulunduğunu belirterek, ''Aramalarda enkaz parçaları görülüyor ama ana parçaya ulaşılamadı. Üzüntümüz büyük, kayıp olursa daha da artacak. Uçakta bir yüzbaşı bir de teğmen vardı. Enkaza en kısa sürede ulaşacağımızı düşünüyoruz'' dedi. Bazı görgü tanıkları da alçalan uçağın bir anda evlerin üzerine düşeceğini sandıklarını belirterek, ''Uçak oldukça alçalmıştı. Bir kere kendi etrafında döndü, dengesini kaybetmişti. Pilot herhalde son çabayla uçağın yönünü denize çevirdi. Uçak adeta denize çakıldı'' dedi.