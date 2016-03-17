İnişe 90 dakika kala uçağı su bastı

İngiliz Havayolları British Airways'e ait Airbus A380 tipi iki katlı uçakta, 13 bin metre yükseklikte inişe 90 dakika kala üst kattan alt katta su damlamaya başladı. Temiz su ünitesinden gelen suya ilk müdahaleyi kabin memurları yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, battaniyelerle yerleri silen kabin ekibi suyun elektronik sistemlere zarar vermesini önlemeye çalıştı. Pilotlar öncelikli olarak Londra Heathrow Havalimanı’na indi. Uçak teknik bakım hangarına alınarak incelenmeye başlandı.

Kontrollerde temiz suyun havalandırma sistemine sızdığı ve buradan uçağın içine yayıldığı belirlendi. Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'den British Airways filosunda toplam 11 adet bulunuyor. Dört sınıfta toplam 469 koltuğa sahip uçaklar uzun menzilli seferlerde kullanılıyor.