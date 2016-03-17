T24 LogoT24 Logo
Dünya

İnişe 90 dakika kala uçağı su bastı

Johannesburg- Londra seferini yapan uçağı 13 bin metre yükseklikte su bastı

17 Mart 2016 16:26

İngiliz Havayolları British Airways'e ait Airbus A380 tipi iki katlı uçakta, 13 bin metre yükseklikte inişe 90 dakika kala üst kattan alt katta su damlamaya başladı. Temiz su ünitesinden gelen suya ilk müdahaleyi kabin memurları yaptı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, battaniyelerle yerleri silen kabin ekibi suyun elektronik sistemlere zarar vermesini önlemeye çalıştı. Pilotlar öncelikli olarak Londra Heathrow Havalimanı’na indi. Uçak teknik bakım hangarına alınarak incelenmeye başlandı.

Kontrollerde temiz suyun havalandırma sistemine sızdığı ve buradan uçağın içine yayıldığı belirlendi. Dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'den British Airways filosunda toplam 11 adet bulunuyor. Dört sınıfta toplam 469 koltuğa sahip uçaklar uzun menzilli seferlerde kullanılıyor. 

ETİKETLER

uçaksu baskınıİngiliz HavayollarıBritish AirwaysAirbus A380JohannesburgLondra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24