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Uçağı rötar yapana 300 Euro tazminat

Uçuşu iptal edilen yolculara iç hatlar için 100 Euro, dış hatlar için 200 ile 600 Euro arası tazminat ödenecek

29 Temmuz 2017 11:02

Hazırlanan yeni "Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik" taslağı ile uçuşları  iptal olması halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro’dan 600 Euro’ya kadar Türk Lirası cinsinden tazminat alabilecek. 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde ise 300 Euro’nun TL karşılığı tazminat verilecek.

Habertürk Gazetesi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ‘Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’ taslağı hazırladı. Yeni taslak sektörün görüşlerine sunulurken geri dönüşlere göre şekillenerek yürürlüğe girecek. Yolcular, uçuşları iptal olursa veya uçağa kabul edilmemeleri halinde iç hatlar için 100 Euro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre 200 Euro’dan 600 Euro’ya kadar TL cinsinden tazminat alabiliyor.

Kısa gecikmelerde 50 Euro ödenecek

Yeni taslakta yolcu hakları daha kapsamlı olurken tazminat rakamları da güncellendi. Hazırlanan taslağa göre havayolu şirketi, hareket saatinden itibaren iç hatlarda üç saat veya daha fazla sürede yolcuları son varış noktasına ulaştıramadığı takdirde 50 Euro tazminat ödeyecek. Dış hat uçuşlarında ise yolculara, bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için üç saat ve daha fazla sürede ulaştırılamaması halinde 125 Euro’nun TL karşılığı ödenecek. 1500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için beş saat veya daha fazla sürede ulaştıramaması durumunda da 200 Euro tazminat hakkı verilecek. 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için uçuş saatinin iki katından daha fazla sürede yolcular son varış noktasına ulaştırılmadığı takdirde ise 300 Euro’nun TL karşılığı tazminat verilecek.

Vazgeçen de tazminat alabilecek

Yolcular belirtilen sürelerin sonunda uçmaktan vazgeçerse tazminat tutarları ile birlikte bilet ücretini de iade alabilecek. Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde (14’üncü gün dahil) iptalden haberdar edilmedikleri takdirde de tazminat alabilecek.

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