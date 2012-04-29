Uçağı rokete dönüştürecek motor testte!

İngiliz bilim adamları, bir uçağı uzaya götürebilecek ve dünyanın herhangi bir yerine sadece 4 saat içinde ulaşmasını sağlayabilecek yeni bir motorun testlerine başladı.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Skylon adlı araç normal uçak pistine inip kalkabilecek, aynı zamanda sesin 5 katı hızla 30 km yükseğe tırmanarak, dünyanın atmosferi dışında seyahat edebilecek.

Merkezi Oxfordshire'daki Culham'da bulunan Reaction Engines Limited (REL) firmasında geliştirilmekte olan yeni motor normal bir jet motoru gibi çalışırken, gerektiği anda roket motoru konumuna getirilebilecek.

Hava aracı havalandığında başta havadaki oksijeni toplayan 'nefes alma' konumunda çalışan motor, bunu sıvı helyum ile sıfırın altında 140 santigrat dereceye kadar soğuttuktan sonra tanklarındaki sıvı hidrojenle birleştirerek, yükseklere ve uzaya çıkmak için itici güç olarak kullanıyor.

REL şirketi motorun tüm önemli testlerinin tamamlanmasından sonra nihai tasarım aşamasına geçilmesi için 250 milyon sterlin (720 milyon TL) daha toplamayı planlıyor.

REL işletme müdürü Alan Bond; aracın, dünyanın herhangi bir yerine en fazla dört saatte gidilebileceğini belirterek, bu yeni motorun aynı zamanda bugünkü tek kullanımlık roketlerin yerine uzaya gidebilen bir hava aracı inşa etme imkanı sağladığını kaydetti.

Bu projenin bütçesinin yüzde 85'inin özel yatırımcılardan sağlandığını söyleyen Bond, ancak gerekli mali desteği sağlamak için hükümetten yardım isteyebileceklerini belirtti.

Uzmanlar, şu anda sesin 5 katına ulaşan hızda (Mach 5) sürtünmenin aracın motorlarına giren havanın ısısını bin santigrat dereceye kadar çıkardığını ve bunun da motorun bu havayı kullanması için çok sıcak olduğunu belirterek, bu ayki testler sırasında kritik 'ön soğutma' sisteminin içeriye giren havayı kullanılabilir derecede soğutması konusuna odaklanacaklarını kaydetti.