Uçağı kaçırmamak için bomba ihbarında bulundu, 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı

İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağa kalkış öncesi asılsız bomba ihbarı yapan M.S.G. "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çaptırıldı. Hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede olay şöyle yansıtıldı:

3 Kasım 2016 tarihinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapacak olan yolcu uçağına kalkış öncesi bomba ihbarında bulunuldu. İhbar üzerine polis içinde 84 yolcusuyla kalkış için bekleyen uçağı durdurdu ve güvenli bir alana çekerek arama yaptı.

Saat 10.15'te kalkması planlanan TK 2602 sefer sayılı uçağın yolcuları da Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde özel bir bölüme alındı ve burada arama yapıldı. Yolcular ve uçakta yapılan 2 saatlik aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bu arada emniyet yetkilileri uçağa bomba ihbarı yapılan telefonu teknik takibe alarak ihbarcıyı buldu.

Polis yaptığı araştırmada da ihbarı yapan M.S.G.'nin uçağa geç kalan bir yolcu olduğunu tespit etti. Diyarbakır'da lahmacun fırınında çalışan M.S.G adlı sahte ihbarcı gözaltına alındı. Yolcular da aramanın ardından başka bir uçakla Diyarbakır'a uçuruldu. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.S.G. hakkında "Hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uçağı kaçırmamak için ihbarda bulunmuş

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan tutuksuz sanık M.S.G. geç kaldığını ve uçağı kaçırmamak için bomba ihbarında bulunduğunu söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme sanığın asılsız bomba ihbarı yaparak, hukuka aykırı davranışı nedeniyle hava ulaşım aracını engellediğini belirtti. Mahkeme sanık M.S.G.'yi "hava ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan 5 yıl hapis cezasına çaptırdı.

Mahkeme, sanık M.S.G.'nin yargılama aşamasındaki tutum ve davranışlarını takdiri indirim sebebi sayarak cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi.

Hapis cezası onandı

M.S.G. avukatı aracılığıyla 4 yıl 2 aylık hapis cezasına itiraz etti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını vurguladı. 20. Ceza Dairesi, sanık M.S.G.'ye verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasının onanmasına oybirliğiyle karar verdi.