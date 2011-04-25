-UÇAĞI KAÇIRMAK İSTEYEN UNESCO ÇALIŞANIYMIŞ ASTANA (A.A) - 25.04.2011 - Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya ait bir uçağı, Roma'ya uçuşu sırasında Libya'ya yönlendirmek isteyen kişinin UNESCO çalışanı olduğunu açıkladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Askar Abdrahmanov, uçağı kaçırmak isteyen 48 yaşındaki Valeri Tolmachev'in, UNESCO'daki Kazakistan delegasyonunda görevli olduğunu söyledi. Sözcü, Tolmachev'in bu eylemi, Libya'da yaşananları protesto etmek için yapmış olabileceğini belirtti. İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya ait bir uçağın Roma'ya gidişi sırasında uçakta buluna bir kişi tarafından Libya'ya yönlendirilmek istendiği açıklanmış, saldırganın uçuş personeli tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.