T24 LogoT24 Logo
Dünya

UÇAĞI KAÇIRMAK İSTEYEN UNESCO ÇALIŞANIYMIŞ ASTANA (A.A)

25 Nisan 2011 13:58

-UÇAĞI KAÇIRMAK İSTEYEN UNESCO ÇALIŞANIYMIŞ ASTANA (A.A) - 25.04.2011 - Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya ait bir uçağı, Roma'ya uçuşu sırasında Libya'ya yönlendirmek isteyen kişinin UNESCO çalışanı olduğunu açıkladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Askar Abdrahmanov, uçağı kaçırmak isteyen 48 yaşındaki Valeri Tolmachev'in, UNESCO'daki Kazakistan delegasyonunda görevli olduğunu söyledi. Sözcü, Tolmachev'in bu eylemi, Libya'da yaşananları protesto etmek için yapmış olabileceğini belirtti. İtalyan havayolu şirketi Alitalia'ya ait bir uçağın Roma'ya gidişi sırasında uçakta buluna bir kişi tarafından Libya'ya yönlendirilmek istendiği açıklanmış, saldırganın uçuş personeli tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24