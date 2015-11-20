Uçağa verilen valizlerin kilitleri güvenlik tarafından kırılabilecek, içine not bırakılacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG) Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla yolcuların uçak altı bagajlarının güvenlik birimlerince açılıp incelenebileceği gerekçesiyle ’kilitlenmemesi’ gerektiğini duyurdu. Kurum valizlerin kilitlenmesi durumunda ise kilitlerin kırılarak açılacağını belirtti.

DHA’nın haberine göre; SHGM tarafından sosyal medyada paylaşılan mesajlarda ayrıca, "Uçak altı kilitli bagajlar gerektiğinde güvenlik birimlerince kilitleri kırılarak açılmak zorunda kalınmakta ve içine not konulmaktadır" dendi.

Karar Haziran ayında alındı

Türkiye’deki tüm havalimanlarında iç ve dış hatlarda yapılacak bu uygulamanın, bu yıl Haziran ayında yapılan "Milli Sivil Havacılık Güvenlik Toplantısı"nda alınan kararlar doğrultusunda, uçak altı bagajların güvenliği programının güncellendiğini belirten bir güvenlik uzmanı bu konuda şunları söyledi:

"Güncellenen bu programa göre, ‘Bilet Check-in’ işlemlerinden sonra uçak altına giden bagajların yapılan kontrolleri sonucunda şüphelenilen bagaj için eskiden yolcu valizinin başına getirilerek açtırılıp kontrol ediliyordu. Bu büyük zaman kaybına yol açıyordu. Bu toplantıda alınan karar doğrultusunda şimdi şüpheli olan bagaj, yerinde yetkililer tarafından ve kameralar önünde zorlanarak açılıp kontrol ediliyor. Sonra bir form doldurulup not olarak bagaja konuluyor. SHGM’nin yaptığı bu duyuruda bagajların hepsinin kilitlenmemesinin istenmesi, yolcunun tercihine bırakılması gerekirdi. Bagaj bantlarındaki kilitlenmemiş bagajların bazı bölgelerdeki darbeler nedeniyle kendiliğinden açılma tehlikesi olabilir. Sanırım SHGM buna bir açıklık getirecektir."

Bagaj açma yetkisi

Amerika Birleşik Devletleri’nde yolculuk halindeki halkın güvenliği üzerinde tek yetkiye sahip olan ve kısa adı TSA (Transpotation Security Administration) olan Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin uçak altı bagajlar için başlattığı uygulama konusunda da bilgi veren güvenlik uzmanı şunları söyledi: "ABD’de TSA kilitleri denilen bir sistem uygulanmaya başlandı. Bagajlarda artık tek tip kilit oluyor. Ancak bu kilitler için yolcu yani sahibi, istediği şifreyi koyarak bagajını kilitliyor. Şayet uçak altında bagajdan şüphelenilmişse bu kez tek bir otoritede bulunan bir anahtar ile açılabiliyor" dedi.

"Bizde anahtar yok"

TSA kilidine sahip çantaların ABD’de güvenlikçiler tarafından kilitli veya şifreli olsa da açılabileceğini belirten uzmanlar, "Yani bizde kilitçilerin kullandığı ve ‘maymuncuk’ adını verdiğimiz bir anahtar gibi. Bu anahtar sadece TSA otoritesinde bulunuyor. Bagaj da bir heyet önünde bu anahtarla kırılmadan açılıyor ve kontrol ediliyor. Ancak bizde bu anahtar yok. Şüpheli çantalar zorlanarak açılıyor" diye konuştu.