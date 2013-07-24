Uçağa kaçak girdi ayakta kalınca yakalandı

İsrail'den sınırdışı edilen ve Delta Havayolları’nın İstanbul-New York uçağına kaçak giren A.S. Kayın uçakta ayakta kalınca yakayı ele verdi.

İsrail’den sınırdışı edilen ve İstanbul’a gelen A.S. Kayın, Atatürk Havalimanı’nda 226 numaralı körük kapısında bulunan Delta Havayolları’nın İstanbul-New York uçağına kaçak olarak girdi.

Vize ihlali nedeniyle İsrail’den sınır dışı edildiği bildirilen A.S. Kayın, 4 Temmuz günü THY uçağıyla Tel-Aviv’den Atatürk Havalimanı’na geldi. Dış Hatlar Terminali’nde bir personelin dalgınlığının ardından Arındırılmış Alana giren Kayın buradan da Delta Hava Yolları’nın saat 12.05’te İstanbul’dan New York’a gidecek uçağının bulunduğu 226 numaralı yolcu salonu kapısına geldi.

Kayın burada da uçağın işlemlerini yapan görevliler tarafından durdurulmasına rağmen onları da atlatarak uçağa girdi. Uçak körükten ayrılırken bütün koltukların dolu olması nedeniyle ayakta kalan Kayın’ın uçağa kaçak olarak bindiğini anlayan kabin ekibi uçağı geri döndürdü. Kayın polise teslim edilirken uçak da yapılan aramaların ardından üç saat gecikmeli olarak uçtu.

Murat Çakır'ın DHA'daki haberine göre, konuyla ilgili olarak Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’nden yapılan yazılı açıklamada İsrail’den sınırdışı edilen şahsın idari para cezası kesildikten sonra Türkiye’ye giriş yaptığı belirtilerek olayın gelişimi şöyle aktarıldı:



"Bahse konu şahıs pasaport polisinin yapmış olduğu işlemlerden sonra Dış Hatlar Geliş Katı’nda bulunan personel kapısından TGS yer hizmetlerinde görevli bir personelin kendi apron kartını okuttuğu sırada dikkatsizliğinden yararlanarak turnikeden, Arındırılmış Alana geçiş yaptığı daha sonra yeni Transit Kontrol noktasından buradaki personelin dikkatsizliği sonucu Dış Hatlar Gidiş Katı arındırılmış alana geçiş yaptığı ve buradan 226 numaralı körük kapısına gittiği, bu kapıda pasaport-boarding kart eşleştirmesinden sorumlu Gözen Security Özel Güvenlik Şirketi’nin bir personeli ile aynı kapıda görevli Havaş Yer Hizmetlerinin personellerinin yapmış oldukları kontrollerde yanında pasaportu ve uçuş kartı olmaksızın şahsın uçağa girmesine engel olamayarak güvenlik zaafiyetine sebebiyet verdikleri tespit edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili TGS Yer Hizmetleri personelleri ve Gözen Security Özel Güvenlik Gözen Havacılık personelleri ile Havaş yer hizmetleri personelleri hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmıştır."