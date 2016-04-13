T24 LogoT24 Logo
Gündem

Uçağa geç kalan yolcular bomba ihbarında bulundu

Zanlıların, Sapanca'dan gelirken trafik nedeniyle geç kaldıkları uçağa yetişmek için asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi

13 Nisan 2016 18:16

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Muş'a gidecek uçak için asılsız bomba ihbarında bulunduğu öne sürülen iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde bir havayolu şirketine ait Muş'a hareket edecek uçakta bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yolcuları terminale alınan uçakta arama yapıldı. Aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bomba ihbarını yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 

Zanlıların, Sapanca'dan gelirken trafik nedeniyle geç kaldıkları uçağa yetişmek için asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

sabiha gökçenasılsız bomba ihbarıuçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24