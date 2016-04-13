Uçağa geç kalan yolcular bomba ihbarında bulundu

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Muş'a gidecek uçak için asılsız bomba ihbarında bulunduğu öne sürülen iki kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sabah saatlerinde bir havayolu şirketine ait Muş'a hareket edecek uçakta bomba olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine yolcuları terminale alınan uçakta arama yapıldı. Aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bomba ihbarını yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlıların, Sapanca'dan gelirken trafik nedeniyle geç kaldıkları uçağa yetişmek için asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi.