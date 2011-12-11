-Uçağa binmek minibüse binmekten farksız İZMİR (A.A) - 11.12.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, ''hava yolunu halkın yolu yapma'' sözünün lafta kalmadığını, rakamların bunun gerçekleştiğini ortaya koyduğunu belirterek, ''Uçağa binmek, 'Vezneciler-Beşyüzevler' minibüsüne binmekten farksız hale geldi'' dedi. İzmir Adnan Menderes Hava limanı İç ve Dış Hatlar terminalleri kiralama sözleşmesinin imzalanması ve yeni CIP Salonunun hizmete açılması nedeniyle dış hatlar terminalinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım'ın da katılımıyla tören düzenlendi. Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, hava limanında yeni iç hatlar binası yapılmasını da kapsayan kira sözleşmesiyle İzmir için vadettikleri 35 projeden birini daha gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hava limanında daha önce yeni dış hatlar terminalini, rekor bir sürede yaparak hizmete sunduklarını dile getiren Yıldırım, yeni iç hatlar terminalinin de yapılmasıyla İzmir Adnan Menderes Hava limanının, 25 milyon yolcuya hitap eder hale geleceğini kaydetti. İzmir'in, EXPO 2020 adaylığı dikkate alındığında, bu yatırımın ne kadar önemli olduğunun anlaşılabileceğini, bunun İzmir'in geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirten Yıldırım, ''EXPO 2020 olsun veya olmasın, İzmir büyümeye devam edecek. İzmir, Türkiye'nin marka şehri olmaya devam edecek. Bunun adımlarını atıyoruz. Bu da ondan bir tanesi'' dedi. Türkiye'nin havacılıktaki büyüme hızına dikkat çeken Yıldırım, 6 hava yoluyla 7 merkezden 47 noktaya uçuş yapıldığını, 9 havalananın da inşa halinde olduğunu, dış hatlarda da 174 noktaya sefer yapılır hale geldiğini söyledi. Yolcu sayısının iç hatlarda bu yıl 53 milyonu geçeceğini, toplam yolcu sayısının 110 milyonu aşacağını belirten Yıldırım, dış hat yolcu sayısının yüzde 9, iç hatta yüzde 15 ve transit yolcuda ise yüzde 20'nin üzerinde büyümeye devam ettiklerini, dünya ve Türkiye ortalamalarının üzerinde büyüdüklerini söyledi. Bakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Hava yolu halkın yolu oldu) deyince bunun kuru bir söylemden ibaret olmadığını bize rakamlar en çarpıcı şekilde gösteriyor. Geçen 9 yıl bize bir şey daha kazandırdı. Türk havacılığının özel sektörde, küresel markaları oldu. Bugün Türkiye dışında 14 memlekette hava alanı işletmeciliği yapan Türk firmaları var. Onlardan birisi, en büyüğü de bugün burada İzmir hava limanının yap işlet devret ve uzun vadeli işletmeciliğini üstlenmiş durumda. Sektörde pazar da süratle büyüyor. Bu süre içinde Türk Hava yolları gibi uluslararası bir marka bir marka sahibi olduk. Dünyada 10, Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş, dünyanın her tarafında bayrağımızı dalgalandıran bir markamız var. Özel sektör şirketleri de aynı şekilde istikrarlı şekilde gelişmeye devam ediyor. Bu dönemde 15 milyon vatandaşımız ilk defa uçağa bindi. Uçak biletleri 2003'tekinden daha ucuz. Rekabet ve seçenek olduğu için. Eskiden uçağa binen yolcuların yarısı birbirini tanıyordu. Herkes birbiriyle arkadaştı, şimdi kimse kimseyi tanımıyor. Çünkü herkes uçağa biniyor. Artık uçağa binmek 'Vezneciler-Beşyüzevler' minibüsüne binmekten farksız hale geldi. Onun için 'hava yolu halkın yolu haline geldi' diyoruz.''