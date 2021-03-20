Uçağa binerken düşen ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumu hakkında açıklama

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Uçağa binmek üzere merdiven çıkarken üç defa düşen ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Danışmanlar, Biden'ın düşmesinden rüzgarı sorumlu tuttu

Yetkililer düşen Biden'a bir şey olmadığını ifade etti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hava çok rüzgarlı. Ben de merdivenleri çıkarken neredeyse düşüyordum. O yüzde yüz iyi durumda" dedi.

Bir gazetecinin, "Başkan doktora göründü mü?" diye sorması üzerine Jean-Pierre, "Tek bildiğim onun iyi olduğu. Mükemmel durumda" yanıtını verdi.

Cumhuriyetçiler geçmişte olduğu gibi bu olayda da Biden'ın yaşına dikkat çekti. Eski başkanın oğlu Donald Trump Jr., "ABD Başkanı'nın bir esinti tarafından devrilecek kadar zayıf olduğuna pek de takılmayın. Burada görülecek bir şey yok dostlar" şeklinde alaycı bir paylaşımda bulundu. 78 yaşındaki Biden, ABD tarihinin göreve ilk başladığında en yaşı ilerlemiş başkanı olmuştu.

Biden geçen kasım atında köpeğiyle oynarken kayıp, ayağını kırmıştı.