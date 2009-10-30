Uçağa binenler eldiven takacak

Türk Hava Yolları (THY), “domuz gribi” tehlikesine karşı yolcuların ve risk altındaki personelin kullanımı için stoklarda bulundurulmak üzere bir milyon adet eldiven ve maske alacak.







THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Kurum, halk arasında “domuz gribi” olarak bilinen H1N1 virüsünün dünyada salgın halinde görülmesi nedeniyle tedbirlerini artırdı.

Risk altında bulunan personel ile yolcuların korunması amacıyla bilgilendirme çalışmalarına hız verilirken, “domuz gribi” konusunda hazırlanan broşür ve afişler personel ve yolculara dağıtılıyor.

Bu arada, 4 bin 200 personele Eylül-Ekim aylarında mevsimsel grip aşısı yapılırken, Sağlık Bakanlığına öncelikle uçucu personele “domuz gribi” aşısı yapılması için resmi başvuru yapıldı.

Öte yandan, öncelikle uçucu personelin kullanması için 100 ml'lik kutularda l10 bin adet alkol bazlı el antiseptiği alınarak dağıtılırken, yer personelinin kullanması için de 500 ml'lik iki bin adet el antiseptiği alınarak kullanıma sunuldu.

Olası bir salgın ihtimalinde tedavi amacıyla kullanılmak için grip tedavisinde kullanılan ilaç satın alınarak stoklandı.





1 milyon maske alımı

Bu arada, uçaklarda gerektiğinde kullanılmak üzere maske ve eldiven alımları da aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede, Nisan ayından beri toplam 675 bin 900 adet maske ve toplam 972 bin adet eldiven alınarak uçaklardaki yolcuların ve personelin kullanımına sunuldu.

Ayrıca stoklarda bulundurulmak üzere bir milyon adet de eldiven satın alındı. Yine stoklarda bulundurulmak ve gerektiğinde yolcu ve personelin kullanımına sunulmak üzere bir milyon adet maske alımı için ihaleye çıkıldı. 13 Kasımda sona erecek ihale başvuruları aynı gün değerlendirilerek maskelerin alımları da gerçekleştirilecek.





Uçaklarda dezenfekte işlemleri sürdürülüyor

Bu arada, domuz gribiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde riskli bölgelerden gelen THY uçaklarının, sefer sonrası domuz gribine karşı dezenfekte edilmesi işlemleri sürdürülüyor. Bu çerçevede bugüne kadar uçaklarda 11 bin seferden sonra dezenfekte işlemi uygulandı.

Hizmet binaları ve personel servislerinde temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine önem verilirken, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren personel yakın takipe alınıp, tedavi ve evde istirahatleri sağlanıyor.