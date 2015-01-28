Uçağa alınmayınca yavru köpeğini öldürdü!

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan Cynthia Anderson, yavru köpekle uçağa binmesine izin verilmeyince köpeği öldürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anderson, üçü yavru, beş köpeğiyle birlikte Nebraska Havaalanı'ndan uçağa binmek istedi. Ancak yetkililer sekiz haftadan küçük köpeklerin uçağa binmesinin yasak olduğunu belirterek, 56 yaşındaki kadına izin vermedi. Bunun üzerine Anderson, yavru köpeklerden ikisini Nebraska'da yaşayan anne babasına bıraktı. Üçüncü yavruyu ise el bagajına koyarak bir kez daha uçağa sokmaya çalıştı ancak yakalandı.

İkinci kez başarısız olan kadın, havaalanının tuvaletine giderek küçük köpeği klozet suyunda boğup öldürdü. Anderson olay sonrası tutuklandı.