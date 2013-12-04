Üç yıl sonra ilk kez AB zirvesi

Avrupa Birliği'nin zirve talebini kabul etmesi üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldan sonra ilk kez, birlik yetkilileriyle bir araya gelecek.

Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği kurumlarının liderleriyle üçlü zirve gerçekleştirmek üzere ocak ayının ikinci haftasında Brüksel'e gidecek.

3 yılı aşkın bir süredir AB zirvelerine katılmayan Başbakan Erdoğan, Avrupa Birligi Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz ile üçlü bir zirvede bir araya gelecek.

Avrupa Birligi, aday ülkeleri son 3 yıldan bu yana zirve düzeyindeki toplantılara çağırmamıştı.

Başbakan Erdoğan, Brüksel'de Türkiye'nin AB neznindeki daimi temsilcilik binası ile AK Parti'nin AB nezdindeki temsilciliğini de resmi bir tören ile hizmete açacak.