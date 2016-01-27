Üç yaşındaki yeğenine asit atan adama 'kişilik bozukluğu' teşhisi kondu

17 Ekim’de kendi çocuğu daha az ilgi görüyor diye eşinin ablasının 3 yaşındaki oğluna sülfürik asit attığı iddiasıyla tutuklanan Cihan Araçman’a (33) Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kişilik bozukluğu teşhisi koyuldu.

Ne olmuştu?

İstanbul Ataşehir’deki Develi Kebap’ta oyun odasında 3.5 yaşındaki Y.K.’nın üzerine asitli madde atan kişi teyzesinin kocası çıkmıştı. Gözaltına alınan Araçman'ın "Evden içinde boya olduğunu sandığım spreyi aldım. İçinde asit olduğunu bilmiyordum. Amacım yüzüne sıkıp onu maskara etmek, küçük düşürmekti" demişti.