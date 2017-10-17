Üç yaşındaki kreş öğrencilerini camiye götürdüler, namaz kıldırdılar!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, (MEB) vakıf ve derneklerle imzaladığı iş birliği protokolleri ve MEB eliyle hayata geçirilen “değerler eğitimi” ile tarikatların okullarda dini konularda ders vermesinin önü açıldı. MEB ve Diyanet ortaklığında gerçekleşen “değerler eğitimi” kapsamında Kahramanmaraş’ta, üç yaşındaki kreş öğrencileri camilere götürülerek namaz kıldırıldı ve öğrencilerden Kuran okumaları istendi.

Kahramanmaraş’ta, öğrencilerin ve velilerin yanı sıra eğitim uzmanlarının da tepkisine karşın hayata geçirilen “değerler eğitimi” kapsamında kreş öğrencileri Kirişçi Camii’ne götürülerek burada cami imamından dini bilgiler aldı. Diyanet’e yakın yayın organlarının, “Camiinin kubbeleri bu kez 3-6 yaş kız ve erkek kreş öğrencilerinin sedalarıyla yankılandı” ifadesiyle duyurduğu etkinlik tepki çekti.

Müezzinlik anlatıldı

Bigün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, pedagogların küçük yaştaki çocuğa dini eğitim verilmemesi gerektiği konusundaki uyarılarını dikkate almayan Diyanet, dini eğitimin üç yaşa inmesinin yolunu açtı. Maraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Kirişçi Camii’ne taşınan çocuklar, burada cami imamı Şevket Bozdoğan’dan dini eğitim aldı. Bozdoğan’ın çocuklara, mihrap, minber, vaaz kürsüsü ve müezzinlik kavramını anlattığı öğrenildi.

Kuran eğitimi verdiler

Camilerin, çocukları bünyesinde toplayan mekânlar olması gerektiğini savunan Bozdoğan, “Aksi takdirde camilerin 24 saat açık olmasının hiçbir anlamı yoktur” diye konuştu. Değerler eğitimi öğretmeni olduğu belirtilen Esra Bozdoğan ise üç ila dört yaşındaki çocuklara değerler eğitimi kapsamında kreş öğrencilerine Kuran öğrettiklerini ifade etti. Çocukları değerler eğitimi uygulaması kapsamında camiye taşıdıklarını açıklayan kreş öğretmeni, velilerin de bu uygulamayı memnuniyetle karşıladığını iddia etti.

"Allah’ın adını saydılar, dua okudular"

İlçe Müftülüğü, tepki çeken etkinliği şu ifadelerle duyurdu: “Cami İmam hatibi Şevket Bozdoğan, çocukların elinden tutarak onlara camide nasıl namaz kılınacağını uygulamalı olarak anlattı. Hep birlikte namaz kıldılar, dua ettiler. Minik öğrenciler, Allah’ın isimlerini saydılar, öğrendikleri Kur’an ve dualardan okudular. Program sonunda cami görevlisince çocuklara çikolata ve çeşitli hediyeler takdim edildi.”