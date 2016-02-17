Üç ünlü oyuncudan Galatasaray'a 1.5 milyon TL'lik destek

Galatasaray Kulübü'nün 'Tek Bilek-Tek Yürek' kampanyası kapsamında 465 bin bileklik satışına ulaşmasında Kıvanç Tatlıuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Kerem Bursin'in katkıları büyük. Üç ünlü isim toplamda 150 bin bilet satın alarak kulübe 1.5 milyon TL'lik katkı sağladı.

Radikal'de yer alan habere göre, Galatasaray 'ın 'Tek Bilek-Tek Yürek' kampanyasında 465 bin satış rakamına ulaşılmasında Galatasaray taraftarı jönlerin büyük payı var. Tanesi 10 TL olan ve kulübe yaklaşık satış başı 6 lira kar bırakan bilekliklerin şu ana kadar satıldığı açıklanan 465 bin tanesinden neredeyse 3'te 1'ini Türkiye'nin önde gelen dizi yıldızları aldı.

Galatasaraylılığı ile tanınan Kıvanç Tatlıtuğ, tek başına 50 bin bileklik satın aldı. Kulübe yeni üye olan bir diğer jön Kenan İmirzalıoğlu , 75 bin bileklikle büyük destek verdi. Genç neslin sevilen oyuncusu Kerem Bursin de 25 bin bileklik satın aldı. Böylece 150 bin bileklik satın alan üç oyuncu, 1.5 milyon TL'lik alım yaparken kulüp bu satıştan 900 bin TL kâr elde etti.

Ünlülerin bu desteğinden sonra camianın önde gelen isimlerinin kampanyada kulübe ne kadar destek verdiği merak konusu oldu.

Kıvanç'tan Sneijder'e davet

19 Şubat'ta Paris'te evlenecek olan ünlü aktör Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau'yu nikahına davet etti. Wesley'in, teknik direktör Mustafa Denizli'den izin aldığı takdirde Lazio maçından sonra günübirlik Fransa'ya gideceği öğrenildi.

Kenan İmirzalıoğlu: 75 bin adet bileklik

Kıvanç Tatlıtuğ: 50 bin adet bileklik

Kerem Bursin: 25 bin adet bileklik