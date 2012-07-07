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Üç üniversite üç kadın rektör

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından 19 üniversite rektörünün atamasını gerçekleştirdi.

07 Temmuz 2012 07:57

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından 19 üniversite rektörünün atamasını gerçekleştirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Gül, YÖK tarafından kendisine gönderilen listede birinci sırada bulunan kadın rektör adaylarının tümünü atadı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz oldu. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Gül’ün atadığı rektörler şöyle:
-  Akdeniz Ü. Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe (yeniden) -  Ankara Ü. Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş -  Atatürk Ü. Rektörü Prof. Dr. Hikmet KOÇAK (yeniden) -  Boğaziçi Ü. Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu -  Cumhuriyet Ü. Rektörü Prof. Dr. Faruk Kocacık -  Çukurova Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar -  Dicle Ü. Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç -  Ege Ü. Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz (yeniden) -  Erciyes Ü. Rektörü Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur (yeniden) -  Fırat Ü. Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ -  Gazi Ü. Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber -  Gaziantep Ü. Rektörü Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun (yeniden) -  İnönü Ü. Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik (yeniden) -  İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca -  KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal -  Ondokuz Mayıs Ü. Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan (yeniden) -  ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar (yeniden) -  Trakya Ü. Rektörü Prof. Dr. Yener Yörük -  YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek (yeniden).

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