Üç ülkeden NATO'ya görev çağrısı



Almanya, Yunanistan ve Türkiye, mülteci krizinde insan kaçakçılarıyla mücadeleye denizden katkıda bulunması için NATO'ya başvurdu.

Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamaya göre üç müttefik ülke NATO'nun Ege Denizi'ni denetlemesini istiyor.

Yunanistan ve Türkiye'nin ortak arzusuna göre misyona Almanya'nın liderlik etmesi öngörülüyor.

NATO'nun Ege'deki durumu değerlendirip insan kaçakçısı çetelerle mücadele örneği çıkarabilecek donanıma sahip olduğu belirtiliyor.

Üç ülkenin ortak başvurusu NATO Savunma Bakanları buluşmasında ele alınacak.