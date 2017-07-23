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Dünya

Üç ülkeden BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplanma çağrısı

Mescid-i Aksa'da yaşanan gerilim nedeniyle BMGK olağanüstü toplantıya çağrıldı

23 Temmuz 2017 02:02

İsveç, Fransa ve Mısır, Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışma nedeniyle Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını talep etti. 

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya metal arama detektörlerini inşa etmesinden sonra Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışma çıkmış, 3 Filistinli hayatını kaybetmişti. Ardından bu olayı protesto etmek isteyen Filistinler ile İsrail güçleri arasında tekrar çatışma çıkmış, 3 kişi daha hayatını kaybetmişti. Batı Şeria'da da 3 Yahudi yerleşimci bıçaklanarak öldürülmüştü.

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