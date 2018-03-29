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Dünya

Üç ülke daha Rusya'daki büyükelçilerini geri çağırdı

Slovakya, Portekiz ve Malta da Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdı

29 Mart 2018 01:21

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere’de sinir gazı ile zehirlenmesi ile başlayan krizde Slovakya, Malta ve Portekiz de Rusya’daki büyükelçilerini geri çağırdığını duyurdu. 

Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Layçak yaptığı açıklamada, 20 yıldan beri ilk kez Rusya Büyükelçisini geri çağırdıklarını söyledi. Maltalı yetkililer sosyal medyada yaptıkları açıklamalarda, ajan krizinde İngiltere’yi desteklediklerini ve bu sebeple büyükelçilerini geri çağırdıklarını belirtti. Portekiz Dışişleri Bakanlığı ise yayınladığı açıklamada büyükelçilerini ajan krizi sebebi ile geri çağırdıklarını ifade etti.

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