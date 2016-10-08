T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Üç Türk diplomat Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu"

Türkiye'nin Almanya'daki misyonlarında 8 diplomatın FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle pasaportlarının iptal edildiği bildirildi

08 Ekim 2016 00:31

Türkiye'nin Almanya'daki misyonlarında görev yapan 3 diplomatın Almanya'ya iltica etmek için başvuruda bulundukları iddia edildi.

Süddeutsche gazetesi-Batı Almanya Radyo Televizyonu (WDR)-Kuzey Almanya Televizyonu'nun (NDR) ortaklaşa verdiği habere göre, Türkiye'nin Almanya'daki misyonlarında 8 diplomatın FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle diplomatik pasaportlarının iptal edildiği ve bunlardan 3'nün de Almanya'ya iltica başvurusunda bulundukları ifade edildi.

 

Askeri Ataşe Kurmay Albay Dağlı'nın da bulunduğu öne sürüldü 

 

Hükümet çevreleriyle Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberde, iltica eden 3 kişi arasında özellikle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ndeki görev süresi sona eren ve Türkiye'ye dönmeyen Almanya'da da nerede olduğu bilinmeyen Askeri Ataşe Kurmay Albay Ayhan Dağlı'nın da bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) bu müracaatlar hakkında henüz bir karar vermediğine işaret edilerek, iltica başvurusu meselesinin Türkiye ile Almanya arasında yeniden başka bir krize yol açabileceği yorumunda bulunuldu. Haberde diğer diplomatların Türkiye'ye döndükleri ancak bu rakamın daha da artabileceği vurgulandı.

ETİKETLER

almanyatürkiyediplomatiltica

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24