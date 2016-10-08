"Üç Türk diplomat Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu"

Türkiye'nin Almanya'daki misyonlarında görev yapan 3 diplomatın Almanya'ya iltica etmek için başvuruda bulundukları iddia edildi.



Süddeutsche gazetesi-Batı Almanya Radyo Televizyonu (WDR)-Kuzey Almanya Televizyonu'nun (NDR) ortaklaşa verdiği habere göre, Türkiye'nin Almanya'daki misyonlarında 8 diplomatın FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle diplomatik pasaportlarının iptal edildiği ve bunlardan 3'nün de Almanya'ya iltica başvurusunda bulundukları ifade edildi.

Askeri Ataşe Kurmay Albay Dağlı'nın da bulunduğu öne sürüldü

Hükümet çevreleriyle Dışişleri Bakanlığına dayandırılan haberde, iltica eden 3 kişi arasında özellikle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ndeki görev süresi sona eren ve Türkiye'ye dönmeyen Almanya'da da nerede olduğu bilinmeyen Askeri Ataşe Kurmay Albay Ayhan Dağlı'nın da bulunduğu öne sürüldü. Ayrıca, Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) bu müracaatlar hakkında henüz bir karar vermediğine işaret edilerek, iltica başvurusu meselesinin Türkiye ile Almanya arasında yeniden başka bir krize yol açabileceği yorumunda bulunuldu. Haberde diğer diplomatların Türkiye'ye döndükleri ancak bu rakamın daha da artabileceği vurgulandı.