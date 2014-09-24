Üç terör zanlısı Fransa'ya serbestçe giriş yaptı

Fransa’nın Toulouse şehrindeki bir radikal İslamcı örgüte mensup olan ve aralarında 2012'de bu kentteki bir Yahudi okuluna saldırarak yedi kişiyi öldüren Muhammed Merah’ın eniştesinin de bulunduğu üç terör zanlısı, dün Fransa’ya iade edilmek üzere Türkiye'den uçağa bindirildi. Ancak Fransız polisi tarafından yanlış havalimanında beklendikleri için Fransa’ya rahatça giriş yaptılar.

Üç terör zanlısı, Ağustos ayı sonunda Türkiye’de yakalanmıştı. Fransız yetkililer savunma olarak, öngörüldüğü gibi Paris değil de Marsilya uçağına bindirilen zanlıların farklı havaalanına ineceğine dair bilgilendirmenin, Türkiye tarafından kendilerine geç yapıldığını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Fransız İçişleri Bakanlığı’ndaki skandalı daha da büyüten olay ise, üç zanlının daha Fransa'ya inmeden, Fransa'da tutuklandıklarına dair bakanlığın bir açıklama yapması oldu.

Paris uçağının kaptanı zanlıları uçağa almadı

Ağustos ayında Suriye’de cihatçıların saflarında savaştıktan sonra Türkiye’ye dönen ve Türkiye’de tutuklanan zanlılardan, Merah’ın eniştesi Abdelvahed Baghdadi (29), Merah’ın Fas asıllı çocukluk arkadaşı İmad Djebali (27) ve Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçen Fransız vatandaşı Gael Maurize (24) dün Türkiye tarafından Fransa’ya iade edildi.

Paris seferini yapan uçağın kaptanının, "tehlike arz ettikleri ve evrakları eksik olduğu için" üç zanlıyı uçağa almaması, zanlıların bir sonraki Marsilya uçağına yerleştirilmesine sebep oldu.

Paris’teki Orly Havalimanı’nda cihatçı terör zanlılarını bekleyen 17 polis, saat 14.30’da gelmesi gereken zanlıları göremeyince eli boş döndü. Bakanlık ise, saat 14.00’de zanlıların yakalandığına dair basın açıklaması yapmıştı. Aynı saatlerde Marsilya’ya gelen üç zanlı elektronik pasaport kontrol sisteminin (KEOPS) bozuk olması nedeniyle ellerini kollarını sallayarak dışarı çıkınca çifte fiyasko yaşandı. Yayın organları olanlardan habersiz, zanlıların yakalandığı haberini verirken; zanlıların avukatlarının medyayı arayarak müvekkillerinin yakalanmadığını ve Marsilya havalimanından yasal yollarla çıkarak Fransa’da serbestçe dolaştıklarını açıklayınca olay skandala dönüştü.

Zanlılar jandarmaya teslim oldu

Dün gece düzeltme yayımlayan Fransız İçişleri Bakanlığı, “Türk yetkililerin Paris uçağına bindirmesi gereken üç zanlı, Marsilya uçağına bindirilmiştir. Türk yetkililer, zanlılar Fransız topraklarına indikten sonra bizi bu değişiklikten haberdar etmiştir. Marsilya Havalimanı’nda da pasaport kontrol sistemi bozuk olduğu için üç zanlı dışarı çıkmıştır” dedi

Bugün, üç cihatçının avukatı BFM TV'ye yaptığı açıklamada, müvekkillerinin Herault kentinde jandarmaya teslim olduklarını söyledi.