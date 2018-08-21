Üç tekerlekli motosiklet ile bayram ziyareti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, eşinin kullandığı \'treeporter\' olarak bilinen üç tekerlekli motosikletin kasasında bayram ziyaretine giden şık ve beyaz kıyafetli kadın, dikkat çekti.

​Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'nde, trafikteki araçlar arasında üç tekerlekli motosikletin kasasında oldukça şık, beyaz kıyafeti ile yolculuk yapan kadın, trafikte dikkat çekti. Kadının ve Eskişehir plakalı motosikleti kullanan eşinin bayram ziyaretine gittiği belirtildi. Çiftin yolculuğu, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi.

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