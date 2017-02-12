Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe ile 1-1 biten maça ilişkin "Bu maça daha tecrübeli bir hakemin gelmesini ve o hakemin yönetmesini isterdik. Maalesef kırmızı kartın adil olmadığını düşünüyorum. Yani üç tane İstanbul takımı için Anadolu takımlarını yem etmesinler. Ben sadece şunu istiyorum. Adil bir yönetim olsun ve futbol adil kişilerce yönetilsin" dedi.

Europsort'ta yer alan habere göre, Ay, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karşılaşmanın çok çekişmeli olduğunu, bu nedenle oyunculara ve teknik kadroya teşekkür ettiğini söyledi.

Bursaspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu herkesin gördüğünü ifade eden Ay, "Tribünde 35 bin taraftar vardı. Şampiyonlar ligi gibi bir maç oldu. Bu maça daha tecrübeli bir hakemin gelmesini ve o hakemin yönetmesini isterdik. Maalesef kırmızı kartın adil olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra çok rica ediyorum Anadolu takımlarını yem etmesinler. Yani üç tane İstanbul takımı için Anadolu takımlarını yem etmesinler. Ben sadece şunu istiyorum. Adil bir yönetim olsun ve futbol adil kişilerce yönetilsin. Ondan sonra Avrupa’da ve dünyada başarı bekliyoruz. Bu şekilde olmaz" dedi.

Ay, penaltı kararı için hiçbir şey söylemeyeceğini ama kırmızı kartın adil olmadığını düşündüğünü belirterek, "Hakemlerle ilgili ilk defa bu akşam konuşuyorum. Video hakemliğiyle ilgili konu Kulüpler Birliğinde görüşülmüştü ama bu akşamki kararlarla ilgili videonun gereksinimi yoktu. Bizim oyuncumuzun hiç dahli yoktu. Buna rağmen ilk sarı kart bence tamamıyla verilmemesi gerekiyordu. Anadolu takımları maalesef daha çok haksızlığa uğruyor. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Biz Anadolu takımıyız ama şampiyon bir takımız, büyük bir camiayız. Herhalde 2-3 maçtan bir tanesidir şu ana kadar bu kadar kalabalık bir stat" diye konuştu.

Bursaspor'un eski futbolcuları Volkan Şen ve Ozan Tufan'a yönelik küfürlü tezahürattan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Ay, "Küfrü tasvip etmiyorum. Tezahürat yapılır ama küfürlü tezahürat kesinlikle olmaması lazım. Sadece Bursa taraftarı için değil bütün Türkiye için bunu söylüyorum." açıklamasında bulundu.

"Onların vereceği kararlarla kaderimiz belirleniyor"

Bursasporlu oyuncu Sercan Yıldırım da maçta çok iyi mücadele ettiklerini ve bu nedenle arkadaşlarını kutladığını söyledi.

Taraftarlara da kendilerini destekledikleri için teşekkür eden Yıldırım, "Keşke her maça böyle 35-40 bin taraftar gelse. Bizler iyi olduğumuz takdirde taraftarlarımızı stada çekeceğimizi düşünüyorum. Yeni bir yapılanma var, yeni hocamız geldi. 1 puan da olsa 10 kişiyle iyi mücadele ettik ve bize moral verdi. İki hafta üst üste deplasmanda oynayacağız. Umarım onları da kayıpsız atlatıp üst sıralara tekrar tırmanmaya çalışacağız." dedi.

Hakem hatalarına camia olarak alıştıklarını dile getiren Yıldırım, "Yorum yapmak benim haddime değil ama bu konuda tüm camia olarak yakınıyoruz. Sadece bize değil tüm takımlara karşı daha dikkatli olmalarını ümit ediyorum. Her hafta onların vereceği kararlarla kaderimiz belirleniyor. Maçta iki penaltı vardı. Bana göre ikisi de penaltıydı. İki oyuncu da ellerini çekememiş." ifadelerini kullandı.

Zor bir maç olduğunu aktaran Aziz Behich de "Eksik kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Karşılaşmanın sonuna kadar bize destek oldular. 45 dakika eksik oynadık 1 puan aldık. Bu maçı kenara bırakıp artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.