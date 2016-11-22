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Dünya
Deutsche Welle

Üç Suriyeli terör şüphesiyle gözaltında

Suriye’deki terör milisi Ahrar uş-Şam’ı desteklediği gerekçesiyle üç Suriye kökenli Alman vatandaşı Federal Savcılık’ın talimatıyla gözaltına alındı.

22 Kasım 2016 23:51

Almanya’nın Berlin, Bavyera ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde yaşayan, 36 ilâ 39 yaşlarındaki üç Suriye kökenli Alman vatandaşına, Suriye’deki terör grubu Ahrar uş-Şam’a para ve teknik malzeme göndererek destek oldukları suçlaması yöneltiliyor.

Ahrar uş-Şam’a parasal ve teknik destek

Suçlama yöneltilenlerden biri terör örgütünü nakit para ve binlerce euro tutarındaki dürbün, telsiz tarayıcı, silah dürbünü, yönlendirici (Router) ve anten gibi teknik donanım ile desteklediği şüphesi altında bulunuyor. Diğer iki kişinin çeşitli konularda bu kişiye yardımcı olduğu, gözaltına alınan kişilerden birinin ise Ahrar uş-Şam’a bir kamyonet ile bir ambulans sağladığı, kamyoneti Suriye’ye kendisinin götürdüğü sanılıyor.

'Ahrar uş-Şam, Suriye’deki en etkili Selefî-cihatçı grup'

Federal Savcılık’a göre Ahrar uş-Şam, “Suriye’deki direniş grupları arasındaki en etkili Selefî-cihatçı grubu” oluşturuyor. Bu terör örgütünün nihaî hedefinin ise şeriata dayalı bir İslam devleti kurmak olduğu belirtiliyor.

Ahrar uş-Şam’ın üyeleri Alman adlî makamlarının gözetimi altında bulunuyor. Federal Savcılık geçen Cuma günü de 22 ve 24 yaşlarındaki iki kişi hakkında Ahrar uş-Şam üyesi oldukları gerekçesiyle Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açmıştı. Söz konusu iki kişinin Suriye’deki çatışmalara da katıldığı suçlamasında bulunuluyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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