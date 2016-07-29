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Spor

Üç spor kulübü kapatıldı

Kapatılan kulüplerin yanı sıra Yeşil Giresun ve Royal Halı Gaziantep de sponsor bulamıyor

29 Temmuz 2016 20:35

Türkiye’yi derinden etkileyen 15 Temmuz darbe girişimden basketbol da etkilendi. Basketbol Ligi takımlarından Gediz Üniversitesi ve Melikşah Üniversitesi ile Türkiye Basketbol İkinci Ligi’ne bu sezon yükselen Turgut Özal Üniversitesi de kapatılarak basketbol organizasyonlarından çekildi. 

Bazı kulüpler sponsor problemleri yaşarken bazı üniversite takımları okulları kapatıldığı için basketbol liglerinden de çekilmek durumunda kaldı. Bazı sponsor şirketlerin darbe girişiminde bulunan terör örgütüyle bağlantısının bulunması kulüpleri derinden etkiliyor.

 

Royal Halı ve Yeşil Giresun sponsor bulamıyor

 

Spor Toto Basketbol Süper Ligi takımlarından Royal Halı Gaziantep, sponsorunun desteği çekmesiyle birlikte mali krize girdi. 
Sponsor konusunda sıkıntı çeken bir diğer takım ise Yeşil Giresun oldu. Akın Çorap’ın desteğini çekmesiyle Yeşil Giresun da sponsor bulmakta güçlük çekiyor. 

Türkiye Basketbol Ligi’nde ise iki takım birden kapandı. Gediz ve Melikşah üniversitelerinin kapatılmalarının ardından, bu üniversitelerin basketbol takımları da ligden düşürüldü.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi’ne bu sezon yükselen Turgut Özal Üniversitesi de kapatılarak basketbol organizasyonlarından çekildi. 

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