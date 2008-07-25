Üç silahşöre tam not

Tempo24 - Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe’nin nasıl bir hücum kurgusuyla mücadele edeceği en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Ancak ortaya çıkan görüntü, bilinmezliğe ışık tuttu. Geçen sezon uyumu yakalayan ve maçların kaderini birlikte değiştiren Alex de Souza&Semih ikilisine şimdi de Güiza eklendi. İspanyol futbolcu, hem saha dışındaki hem de içindeki uyum sürecini atlattı, yıllardır Fenerbahçe’de oynuyormuş gibi bir görüntü sergilemeye başladı.



Bu durum Aragones’in işini kolaylaştıran bir gelişme olarak yorumlanırken, hücum hattını Alex-Semih ve Güiza’nın oluşturmasına kesin gözüyle bakılıyor. Shakhtar maçının kahramanları Semih ve Güiza, resmi siteye iddialı açıklamalar yaptılar. İspanyol oyuncu, “Semihle çok gol atarız” derken, geçen yılın gol kralı Semih, “Birbirimizi tamamlıyoruz” diye konuştu. Hücum hattının geçen yılki vazgeçilmezi Kezman ise şimdilik yedek kulübesinde oturacak gibi görünüyor.





