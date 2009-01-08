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Ekonomi

Üç santralde üretime ara verildi

Ukrayna üzerinden gelen Rus gazında yaşanan kesilme nedeniyle üç santralde elektrik üretimine ara verildi.

08 Ocak 2009 02:00

Ukrayna üzerinden gelen Rus gazında yaşanan kesilme nedeniyle üç santralde elektrik üretimine ara verildi. 

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Rusya’nın batı hattında yaşanan gaz kesintisi sonrası Ambarlı B, Bursa ve Hamitabat doğalgaz çevrim santrallerinde üretime dün ara verildi. Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Ambarlı A’da üretime fuel-oil ile devam edildiğini belirtti.

Üç santraldeki üretimin durdurulmasının elektrik arzında sorun yaratmadığını belirten yetkili, kesintinin gündemde olmadığını kaydetti.

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