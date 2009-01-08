Üç santralde üretime ara verildi

Rusya’nın batı hattında yaşanan gaz kesintisi sonrası Ambarlı B, Bursa ve Hamitabat doğalgaz çevrim santrallerinde üretime dün ara verildi. Enerji Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Ambarlı A’da üretime fuel-oil ile devam edildiğini belirtti.Üç santraldeki üretimin durdurulmasının elektrik arzında sorun yaratmadığını belirten yetkili, kesintinin gündemde olmadığını kaydetti.