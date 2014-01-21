'Boyun üç santim kısa' denilerek ordudan atılan Uzman Çavuş AİHM'den de geçemedi

Evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özgür Toka (35), 2003'te uzman çavuş olabilmek için TSK'ya başvurdu. Yazılı ve sözlü sınavları geçen Toka'nın, tam teşekküllü askeri hastanede yapılan sağlık kontrolünde, boyu 1.57 olarak ölçülerek kayda geçirildi. "Tank sınıfı uzman erbaş" olarak orduya kabul edilen Toka, KKTC'deki 14. Zırhlı Tugay'da göreve başladı. Sonraki 3 yılda 3 kez daha sağlık kontrolünden geçirilen Toka görevine devam etti. Bu süre zarfında 11 takdir belgesi alan Toka, 2006'daki sözleşme uzatma döneminde yine sağlık kontrolünden geçirildi. Ancak bu kez boyunun asgari standart olan 1.60'tan kısa olduğuna karar verilen Toka, Ankara Asker Hastanesi Sağlık Kurulu'nun emri gereğince görevinden uzaklaştırıldı.

Sabah gazetesinden Sırıberk Arslan'ın haberine göre memleketi Bartın'a dönüp işçi olarak çalışmaya başayan Toka, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdu ve Milli Savunma Bakanlığı aleyhinde dava açtı. Toka, "Uzman erbaşlığa alınırken de sonra yapılan 3 muayenede de aynı boydaydım. Madem boyum uzman erbaş olmak için istenen uzunlukta değildi, başlangıçta bu göreve niçin kabul edildim? Kabul edilmemem gerekirdi" dedi.

350 bin euro talep etmişti



Fakat mahkeme Uzman Çavuş Toka'nın aleyhinde karar verdi. Kararın düzeltilmesi için yeniden aynı mahkemeye başvuran Toka ikinci kez ret yanıtı aldı. Çok sevdiği mesleğine dönebilmek için mücadeleden vazgeçmeyen Toka, iç hukuk yolları tükendiği için 2008'de AİHM'e başvurarak 350 bin euro tazminat talep etti. 2010'da Toka'ya, başvurusunun kabul edildiği müjdesi geldi. Aradan geçen 4 yılın sonunda kararını veren uluslararası mahkeme, "İç hukuk kurullarının verdiği kararlar yerinde. Davacının başvurusunda talep ettiği tazminatın ödenmesine gerek yok" yanıtı verdi. Kararın 7 Ocak'ta kendisine ulaştığını belirten Toka, "TSK'dan sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalanların açıktan atama ile bakanlıklar emrindeki yerlerde istihdam edilmesi yasası çıktı. Bugüne kadar tüm bakanlıklara ve genel müdürlüklerine başvuruda bulundum ama hepsinden 'kadromuz yok' cevabı aldım. AİHM'den umutluydum. Ancak o da aleyhimde karar verdi. Şok oldum, çok üzgünüm" şeklinde konuştu.