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Üç Roboskili anneye 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten soruşturma

İfadesi alınmak istenen Kadiye Encü, “Çocuklarımızı katledenler neden yargılanmıyor” diyerek tepki gösterdi

28 Nisan 2016 11:34

Roboski katliamında kaybettikleri çocuklarının faillerinin yargılanması için adalet arayışlarını sürdürmeye devam eden Roboskili annelerden 3'ü hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ettikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Dicle Haber Ajansı'nda (DİHA)  yer alan haberde, hakkında soruşturma başlatılan ve bombardımanda yaşamını yitiren Vedat Encü’nün annesi Mercan Encü, Hamza Encü'nün annesi kaybeden Kadriye Encü ve Yüksel Ürek'in annesi Emine Ürek ifadeye çağırılmalarına rağmen, savcılığı gidip ifade vermedi.
 
Savcılığın çağırmasına rağmen gitmeyen annelerden Kadriye Encü’nün evine jandarma gitti. Burada ifadesi alınmak istenen Kadiye Encü, “Çocuklarımızı katledenler neden yargılanmıyor” diyerek tepki gösterdi.
 

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