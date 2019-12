-Üç puanı alamadığımız için üzgünüz GAZİANTEP (A.A) - 03.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 9 kişi kalan Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan Gaziantepspor'un teknik direktörü Abdullah Ercan, ''Üç puanı alamadığımız için üzgünüz'' dedi. Abdullah Ercan, karşılaşma sonrasında düzenlediği basın toplantısında, 4 gün önce göreve geldiğini, öncelikle takımdaki eksiklikleri tespit etmeye çalıştığını belirtti. Ercan, ''Sonra bu 4 gün içinde ne yapabilirizi düşündük ve kendimize göre bir oyun stratejisi belirledik. Özellikle 70 -75 dakika bunu çok iyi uyguladık. Bu süre zarfında 4-5 net pozisyon yakaladık. Maalesef bunları gole çeviremedik. Daha sonra rakibin önce 10 kişi, daha sonra 9 kişi kalmasından kaynaklanan oyunu eğer doğru oynayabilseydik daha çok pozisyon yakalardık. Yani 3 puanı alamadığımız için üzüntülüyüz ama bazı şeylerin değiştiğini gördüğümüz için de sevinçliyiz'' diye konuştu. ''Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerek 11-10 oynarken, gerek 11-9 oynarken, gerekse 11-11 oynarken dahi kazanmamız gerekiyordu'' diyen genç teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu oyun bizim için umut verdi. Oyunumuzu ilerleyen haftalarda daha yukarılara çekip daha iyi oynayacağız. İnşallah sonuçta kazanacağız. Geriden oyuna katkı yapacak oyuncumuz pozisyona göre az. Yani bir Olcan ya da Muhammet olsaydı daha farklı değişiklik yapmayı düşünürdüm ama arkadaki oyunculardan oyunu kazanabilmek için olabilecek en iyisini soktuğumu düşünüyorum. Mevcut oyunculardan en yüksek verimi almaya çalışacağız. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey bu. Dua edeceğiz, kritik oyuncularımız sakatlanmasın. Fakat ben karamsar değilim, bu takımı düzelteceğime inanıyorum. Kadroda hakikaten yetenekli oyuncular var. İlerleyen haftalarda işlerin rayına gireceğine inanıyorum.'' Cenk Tosun'da form düşüklüğü olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Ercan, ''Cenk golü atamamanın üzüntüsünü ve psikolojik baskısını yaşıyor. Gol atsaydı bunu üstünden atacaktı. Cenk genç bir oyuncu, performansında dalgalanmalar olabilir. Biz Cenk'le kazanma yoluna gideceğiz. Cenk bir değer ve bu değeri daha yukarı çekmeye çalışacağız'' dedi. Abdullah Ercan, şunları kaydetti: ''Çok kısa dönemde bir şeyleri başarmak bir şeylerin iyi gideceğini söylemek gerçekçi olmaz. Bir plan yapıyorsunuz eliniz oyuncu grubu var. O plana son derece sadık kalıyor. Yarın farklı bir şey yapsak onu yapabilecek oyuncularımız var. 4 maçta puan alamamış bir takım ve Beşiktaş gibi bir takıma karşı oynuyoruz. Tabi ki zor. Bu maçı Gaziantepspor kazanmalıydı. Sadece fizik olarak düşünmek doğru olmaz. Başka şeyler de var. Biz bazı şeyleri de tespit ettik. Yani sadece fizik gücü düşmüş değil. Onları tespit ettik, düzelteceğiz. Bu ara bizim işimize gelecek. Çok çabuk olmasa da yavaş yavaş düzelecek. Sayılara çok bağlı değiliz. Sayılarla işimiz yok. Rakibe göre, kendi durumumuza göre her şeyi oynayabiliriz. Herhangi bir saplantımız yok. Mühim olan buraya yerleştirmek istediğimiz oyun felsefesidir. Şunu yerleştirmek istiyoruz; hem oyuncular, hem tribün oyundan zevk alacak. Ben iyi yönde değerlendiriyorum. Çok inatçı bir insanım. Bir şeyleri başarmak için sonuna kadar kovalayacağım. En sonunda başarılı olacağımı düşünüyorum. Her türlü eleştiriye açığım. Yapacağız, tartışacağız. Yeter ki biz burada Gaziantepspor'u yukarıya çıkaralım. Aynı zamanda tribünleri de oynayacağımız futbolla dolduralım. Ben bunun için buraya geldim.'' Maçta hakemin bir penaltılarını vermediğinden yakınan Abdullah Ercan, ''Bence penaltı vardı ama hakemin takdiridir. Verilen kırmızı kartların hepsi doğru. Gaziantep takımı 9 kişiye karşı 11 kişiyle oynadı, gol atamadı diye değerlendirilmemeli. Biz 11-11 oynarken de pozisyona girdik ve verilmeyen bir penaltımız var. Beşiktaş'ın pozisyonu yok. Bu bir nebze bizi mutlu ediyor. Hepsi bizim oyuncumuz, hepsini kazanacağız. Bahane üretmeden en iyisini yapmaya çalışacağız'' şeklinde konuştu. -Beşiktaş cephesi- Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal ise, 24 gün içinde 7 maç oynadıklarını hatırlattı. Carvalhal, şu değerlendirmede bulundu: ''Tabii ki hafta içi oynamakla ilgili sıkıntımız yok. Kısa sürede çok maç oynadık. Gaziantepspor gibi iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Her zaman oyuncular içinde bir hoca değişikliği ekstra motivasyon olur. Bizim amacımız maçı kazanmaktı. Sonuçta 1 puanı kazandık. 2 puan kaybetmediğimizi söylüyorum. İyi bir takım organizasyonu içindeydik ve takım olgusu içinde kuvvetliydik. Önümüzdeki günler içinde bizi ilgilendiren asıl nokta budur. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Türkiye'de hakemlik üst seviyede yapılıyor. Maçı bitti ve bundan sonraki kritik ve eleştirileri siz görüntülerden izleyip yapacaksınızdır. Biz iyi oynadık demiyoruz. Biz takım gibi oynadık diyoruz. Bazen de takım gibi oynamak çok önemli. Bugün takım gibi oynamasaydık bu maçı kaybederdik. Tekrar hatırlatmak istiyorum. 7 maçın sahadaki oyunculara verdiği yorgunluk göz önündeydi. Ancak ne kadar yorgun olsalar da takım birlikteliğinden kopmadılar. Bu da puanı bize getirdi. Bazen A futbolcunun, B futbolcunun olmaması takım olgusunu bozmuyorsa bu da önemli. Yanılmıyorsam ligde şimdi ikinci sıradayız. UEFA yolunda da mutlu olmamız lazım.''