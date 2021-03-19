Üç otomotiv devi, üretimlerini geçici olarak durdurdu

Dünyanın en önemli otomotiv şirketleri malzeme yetersizlikleri nedeniyle birer birer üretimlerinin aksayacağını ya da üretimlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı. Toyota, Honda ve Volvo, malzeme yetersizlikleri sebebiyle üretimlerini geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

NTV'nin haberine göre; Toyota ve Honda'dan yapılan açıklamalarda, tedarik zinciri sorunlarının işlerini zorlaştırdığı belirtilirken zorlu hava koşulları, bağlantı noktalarında, limanlarda yaşanan sorunlar ve Covid-19'un devam eden etkisinin küresel tedarik zincirlerini bozarak malzeme teminini etkilediğini belirttiler.

Bunun üzerine Toyota ve Honda, plastik bileşenler, petrokimyasallar ve yarı iletkenler de dahil olmak üzere önemli tedariklerdeki aksaklıklar nedeniyle Kuzey Amerika'daki fabrikalarında üretimlerini durduracaklarını açıkladı.

Honda, tedarik zinciri sorunlarının birleşimi nedeniyle önümüzdeki hafta ABD ve Kanada otomobil fabrikalarının çoğunda üretimi durduracağını söylerken parçaların teslimatını geciktiren durumun şiddetli hava koşulları ve limanların kitlenmesi olduğunu belirtti. Honda, soğuk hava sebebiyle bazı fabrikalarında boruların donduğunu bu nedenle fabrikaların üretim gerçekleştiremediğini bildirdi.

Honda, hangi fabrikaların üretimi durduracağını belirtmeden, kapatmanın ABD ve Kanada’daki beş otomobil fabrikasının çoğunda 22 ve 29 Mart’ta başlayacağını söyledi.

Çinli otomotiv şirketi Geely'nin sahibi olduğu Volvo da yaptığı açıklamada, küresel bir çip kıtlığına gerekçe göstererek bu ay Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikalarında üretimlerin askıya alınacağını veya düzenleneceğini açıkladı.