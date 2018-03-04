Üç oğullarının da asker olmasının gururunu yaşıyorlar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da iki oğulları askerde olan Huriye- Yaşar Mert çifti, üçüncü oğullarını da askere uğurlamanın hem hüznünü hem de gururunu yaşıyor.

Merkez Yakutiye ilçesinde çiftçi Yaşar Mert (54) ve ev kadını eşi Huriye Mert (56), üçüncü çocuklarını da askere uğurlayacak. 3\'ü erkek, 4 çocuk babası Yaşar Mert, büyük oğlu Adem\'in (32) Bilecik\'te kısa dönem, küçüğü Muhammed\'in (24) Elazığ\'da asker olduğunu belirterek, en küçük çocukları Mustafa\'nın ise (22) Erzurum\'un işgalden kurtuluşu olan 12 Mart günü Balıkesir\'de vatani görevine başlayacağını ifade etti. Oğullarının üniversite mezunu olduğunu kaydeden baba Mert, \"Oğullarım tecillerini kaldırıp, tek tek askere gitmeye başladı. Vatan bizim, bayrak bizim, ezan bizim. Böyle bir gurur, her babaya nasip olmaz. Çok şükür vatanımız var ki; biz de evlatlarımızı askere gönderiyoruz. Oğullarımla gurur duyuyorum\" diye konuştu.

Üçüncü oğlunu da askere gönderme hazırlığı yapan anne Huriye Mert ise konuşmakta zorlandı. Gözyaşlarını tutamayan anne Mert, hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyleyerek, \"Allah tüm evlatlarımızı korusun. Anlatılmaz bir duygu\" dedi.

İki ağabeyi ile birlikte askerlik yapacak olan Mustafa Mert ise \"Ağabeylerim tecillerini kaldırıp askere gitti. Benim de zamanım gelmişti. Şimdi askerlik zamanı. Mert ailesi olarak gururluyuz. Allah devletimize zeval vermesin\" diye konuştu.



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