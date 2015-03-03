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Dünya

Üç Müslüman gencin katil zanlısına idam talebi

Kuzey Carolina eyaletinde 2006 yılından bu yana hiçbir mahkum için idam cezası uygulanmadı

03 Mart 2015 09:21

ABD'de, üç Müslüman genci öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan katil zanlısının, idam cezası talebiyle yargılanacağı bildirildi.

Kuzey Carolina Bölge Savcılığı, Chapel Hill kasabasında 10 Şubat'ta 3 Müslüman genci öldürmekten hakkında birinci derece cinayet ve meskun mahalde silah kullanma suçlamalarıyla üç dava açılan Craig Hicks (46) için idam cezası talebinde bulunacak.

Durham County Bölge Savcısı Roger Echols, yaptığı açıklamada, Müslüman gençlerin katil zanlısı Hicks hakkında idam cezası davası açılacağını duyurdu.

Bu arada, Müslüman gençlerin öldürülmesiyle ilgili Federal Soruşturma Bürosu (FBI) incelemelerini yürütürken, soruşturmada, Hicks'in gerçekleştirdiği cinayetlerin nefret suçu olup olmadığına yoğunlaşıldı.

Hicks, Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında 10 Şubat'ta 23 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi Deah Barakat, 21 yaşındaki eşi Yusor Muhammed Ebu Salha ve 19 yaşındaki baldızı Razan Muhammed'i başlarından vurarak katletmişti.

Öte yandan, Kuzey Carolina eyaletinde 2006 yılından bu yana hiçbir mahkum için idam cezası uygulanmadı.

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