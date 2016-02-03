Üç milyar euro Türkiye'ye gidiyor



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'ye aktarılması planlanan 3 milyar euroluk yardım fonuna İtalya'nın da onay verdiğini açıkladı. Avrupa Parlamentosu'nda AB ülkelerinin anlaştığını duyuran Juncker, "İtalyan hükümetinin ihtiyaç duyulan dayanışmayı kabul ettiğini memnuniyetle ifade ediyorum" diye konuştu. Juncker, 3 milyar euronun AB ve üye ülkelerin birlikte sağlayacağını vurguladı.

Juncker, Türkiye ile birlikte AB'nin eylem planını hayata geçirmesi gerektiğini belirterek Türk tarafının insan kaçakçıları ile mücadele etmek için elinden geleni yapacağına söz verdiğini kaydetti. Juncker, Komisyon'un sığınmacıların Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi anavatanlarına yakın ülkelerde yaşamalarından yana olduğunu söyledi.

Türkiye'ye aktarılacak mali yardımla sığınmacıların tıbbi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Böylece sığınmacıların Avrupa'ya gelmelerini engellemeyi amaçlayan Avrupa Birliği, ayrıca Ürdün ve Lübnan gibi sığınmacıları ve mültecileri barındıran ülkelere de mali yardımda bulunmayı planlıyor.

İtalya'nın itirazı

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Türkiye'ye mülteciler için söz verilen 3 milyar euronun tamamının Avrupa Birliği bütçesinden aktarılması gerektiğini savunurak üye ülkelerin bu fonun dışında tutulmasını istiyordu. Avrupa Birliği Komisyonu ise fonun 1 milyar euroluk tutarını Birlik bütçesinden, 2 milyar euroluk kısmını da üye ülkelerin desteği ile sağlamayı planlamıştı.

Avrupa Birliği, İtalya'nın blokajını kaldırması için bütçe kurallarını da gevşetme kararı aldı. Birlik yetkilileri, üye ülkelerin 3 milyar euroluk fona sağlayacağı maddi katkının bütçe açığı hesaplamasının dışında tutulacağını açıkladı. Brüksel kulislerinde İtalya'nın 225 milyon euro, Almanya'nın 428 milyon euro, Fransa'nın 309 milyon euro aktaracağı konuşuluyor.