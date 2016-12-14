Üç liderden ortak açıklama: Teröre karşı mücadelemiz sürecek

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Çankaya'da düzenlenen terör zirvesinde bir araya geldi. 22 Ağustos'tan sonra ilk defa biraraya gelen üç lider, 2.5 saat süren toplantının ardından yaptıkları ortak açıklamada teröre karşı mücadelenin süreceği mesajı verildi. Başbakan Yıldırım, 'terörle mücadele'yle ilgili olarak "Bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, alınacak her türlü kararda sayın genel başkanlar gerekli katkıyı vereceklerini ifade etmişlerdir" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz konusunda bir uzlaşmamız oldu" ifadesini kullandı. Son olarak konuşan Bahçeli, "Siyasi partiler kesin bir acımasızlıkla teröre karşı mücadele edilmesini talep etmektedir" dedi.

İstanbul’da Beşiktaş'ta cumartesi akşamı gerçekleştirilen çifte bombalı saldırıda 37'si polis 44 kişi şehit olmuştu.

AKP, CHP ve MHP saldırıya Meclis'te okunan ortak bildiriyle tepki göstermişti. CHP MYK toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadelede hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır" ifadesi kullanılmıştı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Dşüncelerimiz farklı olabilir ama terörle mücadele konusunda kararlılık gerek CHP'de, gerek MHP'de gerek AKP'de devam etmektedir ve bu konuda yapılacak her türlü çalışmada, alınacak her türlü kararda sayın genel başkanlar gerekli katkıyı vereceklerini ifade etmişlerdir. Ülkemizi hem Doğu Güneydoğu'da hem de güney sınırlarımızda devam eden terörle mücadele faaliyeti bir beka sorunudur. İçeride ve dışarıda kim ne söylerse söylesin bizim açımızdan anlamı yoktur. Anlamı olan Türkiye'nin birliği, beraberliği, toprak bütünlüğünün devam etmesi ve kardeşliğimizin zarar görmemesidir. Yapılan çalışmalar hakkında gerek Suriye ve Irak'ta gerek ülke içinde sayın genel başkanlarla paylaşma fırsatımız oldu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Terör konusunda bütün siyasal partilerin ortak tavır takınması, teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz konusunda bir uzlaşmamız oldu. Terör bir insanlık suçudur, teröre karşı 80 milyonun ortak tavır alması gerekmektedir. Türkiye süratle terörü bitirmelidir. Terör bir ortak sorundur ve ortak mücadele etmemiz gerekir. Bu mücadeleye kim önayak oluyorsa her türlü desteği vermek durumundayız.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Terörle mücadeleyi değerlendirmek amacıyla yapılmış olan toplantı milletimizin beklentilerine cevap verecek bir olgunluk içerisinde gerçekleşmiştir. Siyasi partiler kesin bir acımasızlıkla mücadele edilmesini talep etmektedir. Sayın Genel Başkan'a ve Başbakan'a teşekkürlerimi sunuyorum.