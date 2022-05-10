Üç Kuruş son bölüm özeti

Show TV'de yayınlanan Üç Kuruş, dün akşam yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yeni bölümleri ile sosyal medyada gündem olan Üç Kuruş 25. bölüm detayları merak konusu oldu.

Üç Kuruş son bölümde Kartal ve Efe, Çetin’i büyük bir mücadele sonunda kurtarmayı başardı.

Son bölüm özeti

Kartal ve Efe Çetin’i kurtarmayı başarmış olsalar da, Baybars'ın bu defa oyunu çok daha sert oynayacağının farkına varırlar. Efe'nin Adnan'ı tutuklatma hamlesi, Baybars'ın elini kolunu bağlamıştır, ama onu bu durumdan kurtaracak olanın da yine Kartal olduğunu düşünür.

Kılıç'ın yardımıyla Bahar'ı kaçırıp Kartal'a bir anlaşma teklif eder. Efe ve Çetin, Kartal'ın kararından emin olmasalar da, Ateş'in de tehlikede olması ihtimali, üçünün de kenetlenmesini sağlayacaktır.

Üç Kuruş 25. bölüm izle

Üç Kuruş 25. bölüm tek parça izle