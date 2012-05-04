Üç kulüpten 58. madde hamlesi

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nın 58. maddesinde yaptığı değişikliğe karşı Galatasaray'ın ardından Trabzonspor ve Bursaspor Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Tepki gösteren kulüplerin başında gelen Galatasaray, dün hukuki atak başlatıp Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Bugün de Trabzonspor ve Bursaspor, 58'inci madde ile 105'inci maddenin iptali, iptale kadar geçecek sürede de yürütmenin durdurulması istemiyle Tahkim Kurul'na başvurdu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle: "Kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından değiştirilen Futbol Disiplin Talimatı’nın 58.maddesiyle, yine aynı talimata eklenen 105. maddenin iptali ve iptale kadar geçecek sürede telafi edilemeyecek zararların doğmaması açısından yürütmesinin durdurulması için Tahkim Kurulu’na başvurdu. Yapılan başvuruda bahse konu maddelerin her türlü evrensel hukuk normuna, UEFA ve FİFA düzenlemelerine, kararlarına, uygulamalarına, TFF Kanun ve düzenlemelerine aykırı olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca yapılan değişiklik ve eklemelerin Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurul iradesine ve yetkisine karşıtlık taşıdığı da vurgulandı."

Trabzonspor, PFDK'ya sevke de itiraz etti

Bu arada Trabzonspor, Tahkim Kurulu’na bir başvuruda daha bulundu. Söz konusu başvurunun gerekçesi; “TFF Etik Kurulu’nun 26.04.2012 tarihli raporu doğrultusunda, Trabzonspor’un isminin geçmesi nedeniyle PFDK’ya sevkine dair TFF Yönetim Kurulu’nun kararının iptali için” şeklinde açıklandı.

Son itiraz Bursaspordan

Bordo mavililerin ardından Bursaspor da aynı taleple Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuruyla ilgili olarak Bursaspor'dan "Futbol Disiplin Talimatında yapılan değişikliklere karşı Tahkim Kurulu'na başvurumuzu yaptık. Futbol Disiplin Talimatında, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yapılan düzenleme ve değişikliklere karşı, Kulübümüzce iptal ve yok sayılma konulu dava açılmıştır" açıklaması yapıldı.