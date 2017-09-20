Üç köpek zehirlenerek öldürüldü

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Demre İlçesi\'nde \'Golden\' cinsi 3 yaşındaki köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia eden sahibi Mustafa Şahin, \"2 köpek daha aynı şekilde zehirlenmiş. Bu vahşilik, acımasızlık\" dedi.

Demre merkezdeki Büyük Kum Mahallesi\'nde oturan nakliyeci Mustafa Şahin\'in \'Golden\' cinsi köpeği dün saat 07.30 sıralarında evden çıktı. Saat 09.00 sıralarında Deniz Caddesi\'nde ağzından köpükler gelmeye başlayan köpek, öldü. Bölgede iki sokak köpeğinin de öldüğü belirtildi.

Köpeğin sahibi Mustafa Şahin, \"Köpeğim evimizde yaşayan, cins bir köpekti. Her gün bizimle sabah denize yüzmeye gidiyordu. Biz gitmediğimiz zaman kendisi gidiyordu. Dün sabah biz gitmeyince kendisi yüzmeye gitti. Yüzme dönüşü caddede fenalaşarak öldü. Olaydan 2 saat sonra bize telefon edildi, 2 köpek daha aynı saatlerde ölmüş. Gidip inceledim. Aynı şekilde zehirlenmişler. Birileri bu köpekleri zehirledi. Bu vahşilik, acımasızlık. Benim köpeğim cins ve evde yaşayan bir köpekti. Evimizin bir parçasıydı\" dedi.

Olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunulmadığı belirtildi.



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