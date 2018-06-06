Üç kızını istismar etmekten yargılanan babaya 168 yıl hapis

İnşaat işçisi baba, ikisi 15 yaşından küçük olmak üzere üç çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle Ağustos 2016’da tutuklandı. Baba ile daha sonra tutuklanan arkadaşı B.K. hakkında Edirne 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 48 yaşındaki T.G., toplamda 168 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık T.G., “Kimseyi satmadım, kimseye zorla bir şey yaptırmadım. Böyle bir suçla geldiğim için üzgünüm. Doğrular neyse söyledim, savunmamda her şeyi açıkladım. Cezam neyse razıyım” dedi.

Sanık B.K. ise şu iddialarda bulundu:

“Ben zorla kimseyle ilişkiye girmedim. Para karşılığı da girmedim. Ben böyle bir şey olsa zaten açık açık söylerdim. Beni her çağırdıklarında gidiyordum, hatta bu baskı niteliğinde bile olabiliyordu. Benim çocuğa karşı cinsel dürtülerim yoktur, zorla kimseye de bir şey yapma ihtimalim yoktur.”

Ömrü hapiste geçecek

Mahkeme, T.G.’ye öz kızlarına nitelikli cinsel istismarda bulunmak suçundan 56’şar yıl üçer aydan toplam 168 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Kanunen bir suçun cezasının 30 yılı aşamayacağı için babanın cezası 90 yıla düşürüldü.

B.K.’ya ise T.G.’nin kızına yönelik cinsel istismarı nedeniyle 13 yıl dört ay hapis cezası verdi.

Öte yandan T.G.’nin eski eşi S.Ö.’yle ilk evliliğini yapıp boşandığı sonra tekrar evlendiği eşi Ü.G.’ye de kızlara cinsel istismarı bilmelerine rağmen gerekli yerlere bildirmedikleri gerekçesiyle bir yıl altı ay hapis verdi.

Ancak cezalar hükmün açıklanması geri bırakılarak beş yıl süreyle ertelendi.