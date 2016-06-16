Üç kişiyi öldüren firari mahkûm mağarada uyurken yakalandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde farklı tarihlerde 3 cinayet suçundan 2 kez ömür boyu hapse mahkûm edilen, 11 yıl cezaevinde kaldıktan sonra afla şartlı tahliye edilen 72 yaşındaki Kamil Kaplan, başka bir suçtan yeniden cezaevine girmesi gündeme gelince dağlık alana kaçtı. Jandarma tarafından aranan Kaplan, saklandığı mağarada uyurken yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Nurettin Arkan’ın haberine göre, Yalvaç’a bağlı Bağlarbaşı Köyü’nde 1974 yılında ’kız meselesi’ yüzünden çıkan tartışmada Hasan Yavuz’u tabancayla öldürmekten cezaevine giren Kamil Kaplan, 9 yıl hapisten sonra genel afla şartlı tahliye oldu.

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

1998 yılında ise benzer bir tartışma nedeniyle cuma namazı çıkışında cami önünde Sadık Kahraman ile Abdullah Kahraman’ı tabancayla öldüren Kaplan, iki kez idam cezası aldı ve ömür boyu hapse mahkum edildi. 2000 yılındaki af sonrası 2027 yılına kadar herhangi bir suça karışmama şartıyla tahliye edilen Kamil Kaplan, Bağlarbaşı Köyü’ne yerleşti.

2005 yılında Çamharman Köyü yakınındaki SİT’te kaçak kazı yapan Kaplan, suçüstü yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece ruhsatsız silah bulundurmaktan 1 yıl, kaçak kazı yapmaktan 2 yıl hapis cezası alan Kamil Kaplan’ın cezası Yargıtay tarafından onanınca affa uğrayan eski cezaları da gündeme geldi.

Durumun farkına varan Kaplan köyü terk edip izini kaybettirdi.

Mağarada uyurken yakalandı

Jandarma, eski cezaları ile birlikte toplam 30 yıl hapis cezasıyla aranan Kamil Kaplan’ın köy yakınlarındaki dağlık alanda yaşadığını tespit etti. Belli bir bölümden sonra 2 saat yürüme mesafesinde olan Yama Mevkii’nde saklanan Kaplan için operasyon başlatıldı. Operasyona katılan jandarma, şüphelinin silahlı olabileceği ihtimali üzerine tam teçhizatlı bölgeye gitti. Kamil Kaplan, jandarma tarafından sabaha karşı uyuduğu mağarada yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kamil Kaplan, Yalvaç B Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.