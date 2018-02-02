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Üç kişinin öldüğü Üsküdar'daki otobüs kazasında şoför tutuklandı

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği şüpheli Karakaya'nın tutuklanmasına karar verdi

02 Şubat 2018 19:47

Üsküdar'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan halk otobüsünün sürücüsü Selim Karakaya, nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Üsküdar'daki Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Karakaya, Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı ifadesini aldığı şüpheli Karakaya'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Karakaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

Karakaya'nın hakimlik sorgusunda, önündeki aracın durması üzerine kontrollü şekilde frene bastığını, fakat sürücüsü olduğu yolcu otobüsünün bir anda hızlanmaya başladığını, önündeki otobüse çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığını, tüm uğraşlarına rağmen aracın durmadığını söylediği öğrenildi.

Üsküdar'da dün meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nın yönetimindeki 34 VN 7071 plakalı özel halk otobüsü, önce Turan Duman'ın yönetimindeki 34 TP 7072 plakalı İETT otobüsüne, sonra durakta bekleyenlere çarpmış, kazada, 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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