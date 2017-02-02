Üç kişiden biri çocuklara güvenmiyor

Infratest dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsünün Alman Çocuklara Yardım Kurumu için yaptığı araştırmaya göre, Almanya'da yaşayan vatandaşların yüzde 33'ü günümüz çocuk ve gençlerinin büyüdüklerinde demokrasiyi koruyup kollayabileceklerine inanmıyor. Ankete katılanlar arasında buna inananların oranı ise yüzde 64.

Farklı siyasi partilerin seçmenlerinin konuya bakış açısı da oldukça büyük farklılıklar gösteriyor. Ankete göre, bu anlamda gençlere en çok güvenenler yüzde 84 ile Hür Demokrat Parti (FDP) destekçileri, onu yüzde 78 ile Yeşiller Partisi, yüzde 69 ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve yüzde 66 ile Hristiyan Birlik Partileri seçmenleri izliyor. Gençlerin demokrasiyi koruyacaklarına en az inananlar ise yüzde 58 ile Almanya için Alternatif (AfD) ve yüzde 56 ile Sol Parti seçmenleri.

Demokrasi anlayışını aşılamak kimi görevi?

Peki, çocuklara ve gençlere demokrasi anlayışını aşılamak kimin görevi? Anket sonuçlarına göre ankete katılanların yüzde 90'ı aile ve ebeveynleri bundan sorumlu görüyor. Katılımcıların yüzde 65'ine göre ise okul ve anaokulları da sorumluluk taşıyor.

Katılımcıların yüzde 92'si çocuk ve gençlerin demokrasi anlayışının güçlendirilmesi için maddi anlamda daha fazla yatırım yapılması gerektiği görüşünde.

Alman Çocuklara Yardım Kurumu Başkanı Thomas Krüger "Yetişkinlerin, çocuk ve gençlerin Almanya'da demokrasiye sahip çıkma konusundaki yeteneğine bu denli az güvenmesi endişe verici" şeklinde konuşuyor. Krüger'e göre bu bağlamda uzun vadede yanıt alınmak isteniyorsa demokratik değerlerin teşviki için bir an önce kapsamlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekiyor.

Alman Çocuklara Yardım Kurumu'nun 2017 Çocuk Raporu araştırması kapsamındaki ankete 623'ü 10 ila 17 yaş arasında toplam bin 700 kişi katıldı. Anket aynı zamanda Almanya'da çocuk yoksulluğu konusuna da eğiliyor.

Çocuk yoksulluğu

Ankete katılan çocuk ve gençlerin yüzde 93'ü ebeveynlerin düşük gelirli olmasını çocuk yoksulluğunun başlıca nedeni olarak görüyor. Ankete katılan yetişkinler arasında aynı görüşü paylaşanların oranı ise yüzde 87.

Öte yandan çocukların yüzde 86'sı ve yetişkinlerin yüzde 82'si yalnız ebeveynlere yeterince destek verilmemesini bunun sorumlusu olarak görüyor. Yine ankete katılan çocukların yüzde 87'si ve yetişkinlerin ise yüzde 75'i siyasetçilerin çocuk yoksulluğu konusuna yeterince eğilmediği görüşünde.

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AFP/KNA,BW/GA