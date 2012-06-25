Üç kez içki içtikleri için idam edildiler!

İran’ın İSNA ajansının haberine göre, İran’ın kuzeydoğusundaki Horasan Rezevi eyaletinde daha önce içki tükettikleri gerekçesiyle mahkum olan iki kişi aynı eylemi üçüncü kez yaptıklarından dolayı idam cezasına çaptırıldı.

Söz konusu kişilerin kimlikleri verilmezken, kararın üst mahkeme tarafından da onayladığı ve infaz için ön hazırlıkların yapılmakta olduğu ifade edildi.

İran yasalarında içki içmenin cezası 80 kırbaç ancak üçüncü kez tekrarlanması durumunda yasayı çiğneyene ölüm cezası verilebiliyor.

Konula ilgili açıklama yapan eyalet Adliye Genel Başkanı Hasan Şeriati, alkollü içecekler suçlamalarında asla müsamaha göstermeyeceklerini ve suçlulara en şiddetli cezanın verileceğini söyledi.