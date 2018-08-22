"Üç kategoride ‘beach' insanları"

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Türkiye'nin güneyindeki plajlarda 3 kategori bulunduğu söyledi. Baştürk bunların "Yeni doğum yapmış annelerin birbiriyle 'süt' muhabbeti yaptığı, 0-6 yaş grubu çocuk çığlıklarının yeri göğü inlettiği aile ‘beach’leri", "16-25 yaş arası cepleri harçlıkla dolu evlatların olduğu beach'ler" ve "Yazlık site ‘beach’leri" olduğunu söyledi.

Baştürk bugünkü (22 Ağustos) yazısında beach'lere ilişkin olarak şunları kaydetti:

An itibariyle yurdun güneyindeki tüm plajlar ya da son yıllarda dile yerleşen haliyle ‘beach’ler tıklım tıkış.

“Beach’ler de çeşit çeşit

tabii. Buyurun, adım adım

inceliyoruz...

Birinci kategori: Larasu hadi denize!



Bildiniz, ilk kategorimiz yeni doğum yapmış annelerin birbiriyle “süt” muhabbeti yaptığı, 0-6 yaş grubu çocuk çığlıklarının yeri göğü inlettiği aile ‘beach’leri.

Bir anne geçtiğimiz günlerde çığlık çığlığa bağırıyordu mesela: “Larasuuu, yavrum girsene hadi denize. Girmiyorsan yemek yok sana yavrummm.”

Yok, Larasu inatçıydı, “ıslanmama” özgürlüğünü ilan etti ve denizin kıyısında dikilip durdu annesinin tüm çığlıklarına rağmen.

Larasu’yu takdir ettiğimi, annenin bu ısrarını ise hiç anlayamadığımı takdir edersiniz.

Bu ‘beach’lerde bir de şezlong kapma savaşı var.

Hiç abartmıyorum, sabah saat yedide şezlongun üzerine çantasını, havlusunu koyup yerini garantiye alan aileler var.

Bir de hep aynı şezlonga rezerve yapılıyor.

Neden sağdaki ya da soldaki şezlonga değil yani? Böyle ilginç, tutucu gelenekler var.

İkinci kategori: "Oradayım" beach'leri



Gelelim ikinci grup ‘beach’lere... Buralarda çocuk yok. Buralarda anne baba da pek yok.

Onların 16-25 yaş arası evlatları var.

Yani Larasu’ların büyümüş ve cepleri harçlıkla dolmuş halleri.

Bu ‘beach’lerde denize girilmiyor.

Amaç akşam 17’den sonra başlayan DJ’li partide dans etmek ve mümkün olduğunca havalı olmak.

O yüzden saçlar tuzlanmamalı, o yüzden en güzel bikiniler/mayolar giyilmeli.

Mutlaka bir şişe açtırmalı. Bol bol fotoğraf çektirilip Instagram’a konulmalı.

Bu ‘beach’ler “oradaydım” beach’leri.

Emek istiyor, öyle şezlongda yan gelip yatmayı affetmiyor.

Üçüncü kategori: Denizden çıkmıyorlar



Üçüncü kategori ise yazlık site ‘beach’leri.

O kategorinin en sevimli yanı akşamüstü başlayan ücretsiz çay, simit, kurabiye servisi.

Genelde buraların gediklisi de Larasu’ların emekli dedeleri, anneanneleri oluyor.

Onlar için ne partilemek ne de şezlongda yan gelip yatmak esas mesele.

Valla deli gibi yüzüyorlar!

En az iki saat denizde kalıp karşı koya kadar gidip geleni oluyor.

Yani şu üç kategorilik ‘beach’ insanları arasında denizden maksimum faydalanan bir tek onlar.