Üç kardeş aynı maçta buluştu; biri kaleci, biri golcü, biri hakem

Tokat'ta Pazarspor ile Topçamspor arasında oynanan amatör küme maçında ev sahibi takımın kalesini Mustafa Dursun (22) korurken, rakip Topçamspor'un forvetinde ise abisi Zekeriya Dursun (29) görev yaptı. Karşılaşmayı ise en büyük ableri Emre Dursun (30) yönetti.



Tokat'ta 1'inci Amatör Küme futbol karşılaşmasında bu hafta sonu Pazarspor ile Topçamspor karşı karşıya geldi. Pazar ilçe stadında oynanan karşılaşmada skordan çok, üç kardeşin aynı anda sahada olması dikkat çekti. Kent merkezinde yaşayan Dursun kardeşlerden Emre Dursun karşılaşmanın hakemliğini yaparken, diğer kardeşleri Mustafa ve Zekeriya Dursun birbirlerine rakip oldu. Mustafa Dursun Pazarspor'un kalesini korurken, Zekeriya Dursun ise rakip takımın forvet hattında mücadele etti.