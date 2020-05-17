Üç kamu bankasının yönetiminde hangi AKP’liler var?

Gazeteci Sema Topçu, İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devri konusunda AKP'nin tutumuna ve bunun neden yapılmak istendiğine dair bir analiz yazısı kaleme aldı.

"Kamu bankaları AKP’nin arka bahçesi gibi" diyen Topçu, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yönetiminde olan 21 AKP'li ismi listeledi. Topçu'nun analizindeki ilgili bölüm şöyle:

"Vakıfbank’ın yönetim kurulu üyeleri ve AKP ile ilişkileri şöyle:

Eski AKP’li bakan Abdülkadir Aksu - Yönetim Kurulu Başkanı...

AKP’li 26. dönem milletvekili Şahap Kavcıoğlu, aynı zamanda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yönetim kurulu başkanlığına da atandı.

AKP’li 23, 24. dönem milletvekili Dilek Yüksel, Tokat milletvekili olan Dilek Yüksel, FETÖ ile birlikte fotoğrafı olan milletvekilleri biri. AKP’li milletvekilleri, 2012’de Boston’da FETÖ tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına katılmış, o tarihte 12’si de milletvekili olan grup Pensilvanya’ya da giderek Fetullah Gülen ile de görüşmüştü. İşte o meşhur fotoğraftakilerden biri de Dilek Yükseldi.

AKP’li 22, 23, 24. dönem milletvekili Sadık Yakut, kendisi bir gazetecinin sorusuna verdiği bel altı yanıtla hatırlanıyor. (Meclis Başkanvekili iken 17 Aralık operasyonu sorusuna gülerek “Ben olsaydım ebeni öperdim senin” demişti.)

Cumhurbaşkanı'nın ekonomi danışmanı, ekonomi yazarı Cemil Ragıp Ertem.

AKP bürokratlarından Dr. Adnan Ertem, 9 yıl Vakıfbank Genel Müdürlüğü yaptı, Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği yaparken aynı zamanda Aile ve Çalışma Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı.

Halen bankanın genel müdürü olan Abdi Serdar Üstünsalih, zaten yıllardır Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı'ydı.

Vakıfbank'ın Denetleme Kurulu’nda AKP bürokratlarından Yunus Arıncı bulunuyordu. 2010’da bu göreve atanan Arıncı'nın, 2015’ten beri sürdürdüğü Devlet Denetleme Kurulu üyeliği 2019 yılında sona erdi. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanıyken, Devlet Denetleme Kurulu başkanlığına atanmıştı. Cumhurbaşkanı’nın A takımında olduğu yorumlanan ve Erdoğan’nın en güvendiği yüksek bürokratlarından biri olarak nitelenen Arıncı, Bülent Arınç’ın KHK’lılarla ilgili sözlerine ağır tepki göstermesiyle tanındı.

Denetim Kurulu’nun diğer üyesi ise Hasan Türe, zaten Vakıfbank kökenli bir isim. Serdar Tunç Bilek, Şahin Uğur bankacılık sektöründe yöneticilik yapmış isimler.

Bankacılık sektöründe son atamalar Mayıs 2019’da gerçekleştirilmiş; Berat Albayrak operasyonu olarak nitelenmişti. Üç kamu bankasında yönetim kurulu şekillendirilirken, üç yıllığına çoğunlukla AKP’liler üye yapılmıştı. Ayrıca kârı yüzde 38’e düşen Vakıfbank Genel Müdürü görevden alınmış yerine Genel Müdür Yardımcısı Üstünsalih atanırken, görevden alınan Emin Özcan Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmişti.

Halkbank yönetim kurulu üyeleri ve AKP ile ilişkileri şöyle:

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Albaraka, ihlas gibi AKP sermayesinin finans ayağında bürokrat.

Yönetim Kurulu Başkanvekili Himmet Karadağ ise Borsa İstanbul ve Varlık Fonu’nda başkanlık yapan, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ders de veren, AKP’nin büyük önem verdiği İslami finans modelini destekleyen bir isim.

AKP’li belediye başkanı Mevlüt Uysal, son seçimde Büyükçekmece belediye başkan adayıydı, seçilemeyince Halkbank yönetim kuruluna atandı.

Bankacı Osman Arslan, 2017 yılından beri HalkBank'ın genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi, kamuoyu onu AKP’yi öven sözleriyle tanıyor.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi de olan Meltem Taylan Aydın, 2017’de yönetim kuruluna atandı.

Mehmet Emin Özcan’dan biraz önce bahsettik, yıllarca Vakıfbank’ın genel müdürüydü ve Vakıfbank’ın kârı yüzde 38 düşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Maksut Serim, ilahiyat mezunu Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği yapmış bir isim.

Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı bakan yardımcısı da olan Sezai Uçarmak, eski Gümrükler Genel Müdürü, AKP’den Ordu milletvekili adayı adayı olmuştu.

Cumhurbaşkanından torpilli yorumları ile 5 lüks makam arabası kullanıyor diye haber olan Faruk Özçelik, aynı zamanda Gençlik Spor Bakanlığı müsteşarlarından.

AKP’li bürokrat Prof. Dr. Yılmaz Çolak, polis akademisinden…

Sadık Tıltak, bankacılık sektöründen.

Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri ve AKP ile ilişkileri ise şöyle:

AKP’li Faruk Çelik, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Dönem milletvekili ve Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanı, Devlet Bakanı, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanı.

AKP’li Mahmut Kaçar, 24 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili.

Mehmet Nihat Ömeroğlu, Kamu Başdenetçisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla biliniyor.

Serruh Kaleli, oğlu AKP’den aday olan Anayasa Mahkemesi eski üyesi. AKP’nin kapatılma davasında ismi çok tartışılmıştı.

Prof. Dr. Gülnur Aybet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi…

Bankanın yönetim kurulunda bulunan Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Yusuf Bilmez, Feyzi Çutur, Fatih Mehmet Doğan gibi isimler ise bankacılık sektöründen isimler…

İlginç bir ayrıntı da bu üç devlet bankasının yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan AKP’lilerin bankaların yan iştiraklerinde de yer almaları yani oralardan da maaş-huzur hakkı alabilmeleri imkanı var. Örneğin, Serruh Kaleli, Faruk Çelik, Mehmet Nihat Ömeroğlu hem Ziraat Emeklilik, hem Ziraat Sigortacılık yönetiminde. Mahmut Kaçar aynı zamanda Ziraat Katılım üyesi… Bu durum diğer bankalarda da böyle.

Birgün Gazetesi haberine göre, devlet bankalarında yönetim kurulu üyesi olanlar en az 20 bin lira alıyor."

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