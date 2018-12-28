Üç kamu bankasından 'imar barışı' açıklaması

İmar Barışı düzenlemesine başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor. Üç kamu bankası; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir açıklama yaparak hafta sonu İmar Barışı ödemelerini alacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'na 9 milyon 500 bin kişinin başvurduğunu açıklayıp kamu bankalarının hafta sonu düzenlemeye başvurmak isteyenlerin ödemeleri için açık olacağını söyledi.

Bakan Kurum'un bu açıklamasının ardından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak açıklama yapıldı. Konuya ilişkin üç banka adına yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İmar Barışı’ndan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için yapı kayıt belgesi bedellerinin en son yatırılabileceği tarih 31.12.2018’dir. Vatandaşlarımızın 31.12.2018 Pazartesi günü ödemelerle ilgili yoğunluk yaşamamaları için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 29 Aralık Cumartesi ve 30 Aralık Pazar günleri 10.00-16.30 saatleri arasında 81 ilde yeterli sayıda şube ile İmar Barışı ödemelerini almaya devam edeceklerdir."



Açıklamanın devamında, açık olacak şubelere ilişkin bilgilerin ilgili bankaların internet sitelerinden öğrenilebileceği kaydedildi.