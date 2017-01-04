Üç İstanbul kulübünden UEFA'ya FFP çıkarması

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Finansal Fair Play (FFP) anlaşmaları nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar TFF ve kulüpler tarafından UEFA'ya taşındı.



Hürriyet’te yer alan habere göre UEFA'yla yapılan görüşmelerde üç büyük kulüp yöneticileri ülkede döviz, 15 Temmuz darbe girişimi ve bombalama eylemleri nedeniyle gelir konusunda büyük sıkıntılar meydana geldiğini, bu durum yüzünden anlaşmaların istenildiği şekilde sonuçlanmasının zor olduğunu bildirdi.



UEFA da söz konusu problemleri, Mayıs ayındaki değerlendirmede dikkate alacağını söyledi.